Oud-studenten acteeropleiding Faaam beschuldigen oprichter Hugo Metsers van grensoverschrijdend gedrag

Hugo Metsers in februari 2022 tijdens een filmpremière in Pathé Tuschinski Beeld BrunoPress

De Volkskrant sprak met 34 oud-studenten over hun ervaringen met Faaam-docent en -oprichter Hugo Metsers. Metsers richtte de opleiding in 2005 op om acteurs te leren acteren voor de camera, sinds 2007 in samenwerking met het Mediacollege in Amsterdam.

Vooral tijdens het vak Functioneel Naakt zou hij bij studenten veelvuldig hebben aangedrongen om ‘verder’ te gaan dan ze wilden. Door het spelen van naaktscènes zouden ze ‘voorbereid’ worden om weerbaar te zijn in situaties die ze tijdens hun acteercarrière tegen zouden komen.

Volgens de Volkskrant hebben meer dan tien bronnen bevestigd dat ‘impliciet of expliciet de boodschap was: hoe verder je gaat, hoe hoger je cijfer.’ Studenten die in opstand kwamen of weigerden, zouden van Metsers ‘de wind van voren’ hebben gekregen. Ook zou de docent en acteur er buiten schooltijden om amoureuze relaties op nahouden met studenten, soms terwijl zij nog les van hem kregen.

Zoenincident

Een groep studenten stuurde in 2015 al een brief naar aanleiding van een ‘zoenincident’, waarbij Metsers tijdens een schoolfeest met een 21-jarige student kuste. Dat gebeurde in de openbaarheid: iedereen kon het destijds zien. Na de brief bood Metsers zijn excuses aan en kreeg een berisping van het Mediacollege.

Volgens de studenten die de Volkskrant sprak betekende dat niet dat hij stopte met zijn grensoverschrijdende gedrag. In 2017 bracht Shownieuws naar buiten dat Metsers een relatie zou zijn aangegaan met een (oud-)student. In tegenstelling tot wat Metsers daarover zei, vertellen studenten in de Volkskrant dat die relatie al begon toen de vrouw nog op school zat.

‘Hugo versierde zijn studentes gewoon’, vertelt een oud-student tegen de krant. ‘Er was geen expliciete dwang. Maar hij was wél het hoofd van de school. Hugo gaf ons banen, hij regelde audities. Er was een machtsrelatie.’

Het Mediacollege laat in een reactie aan de Volkskrant weten alleen van het ene beschreven zoenincident op de hoogte te zijn en reageert geschrokken op de verhalen van de studenten. Metsers ontkent de meeste aantijgingen in een schriftelijke reactie.