Oud-stadsdichter Menno Wigman (51) overleden

Wigman was een bekende, veel geroemde en stijlvaste dichter. Hij debuteerde in 1997 met de bundel Zomers Stinken Alle Steden. Vijf jaar later verscheen Zwart Als Kaviaar, waarvoor hij de Jan Campert-prijs kreeg.



In maart 2009 verscheen De Droefenis van Copyrettes, een keuze uit zijn eigen werk. Zijn bundel Mijn Naam Is Legioen uit 2012 kende zes drukken. Vlak erna werd hij voor twee jaar benoemd als stadsdichter.



In 2015 werd zijn oeuvre bekroond met de A. Roland Holstprijs.



Grootste dichters

Zijn laatste werk Slordig Met Geluk werd genomineerd voor de Ida Gerhardt Poëzieprijs 2018 (uitreiking 17 maart). De jury, bestaande uit Petra Possel en Arjan Peters, is van mening dat deze bundel bij de beste drie Nederlandstalige poëziebundels behoort die in de afgelopen twee jaar verschenen.



Werk van Menno Wigman werd vertaald in het Engels, Duits en Frans.



Zijn uitgeverij liet donderdagmiddag het volgende weten: 'Wij treuren om het verlies van een van de grootste dichters van ons taalgebied. Menno Wigman was een van die weinige dichters die zowel zijn vakgenoten als het grote, in literatuur geïnteresseerde publiek voor zijn dichtkunst wist te winnen. Zijn dood is een slag voor de Nederlandse poëzie.'