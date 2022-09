Oud-speelsters: ook Ajax Vrouwen slachtoffer van Marc Overmars. ‘Hij zag ons als flirtmateriaal’

In mei meldde Ajax na intern onderzoek dat ‘een aantal vrouwen binnen Ajax is geconfronteerd met ongewenst gedrag’ door Overmars. Beeld Olaf Kraak/ANP

Overmars betastte een speelster in de fysioruimte op de massagetafel in aanwezigheid van nog een speelster, zeggen twee toenmalige speelsters. “Hij deed het af als grap, maar zo werd het niet beleefd,” aldus een van hen.

Overmars betrad volgens de twee vaker de fysioruimte, die geldt als een safe space waar ook de trainer niet ongevraagd binnen komt, omdat vrouwen soms zonder shirt of broek op de massagetafel liggen.

Een andere oud-speelster zegt: “Ik wist van een paar speelsters dat ze ervaringen hadden die niet in de haak waren.”

‘Je hoorde weleens wat’

De drie willen anoniem blijven. Overmars laat via een woordvoerder van zijn nieuwe club Royal Antwerp FC weten niet te willen reageren op het vermeende incident in de fysioruimte. Andere oud-speelsters van Ajax zeggen het voorval, dat zou dateren uit de eerste jaren van het directeurschap van Overmars, niet of hooguit bij gerucht te kennen. Een enkeling wil het bevestigen noch ontkennen.

Marjan Olfers, als hoogleraar sport en recht veelvuldig betrokken bij onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport, zegt dat haar ‘is aangegeven dat ook speelsters bij Ajax’ last hebben gehad van grensoverschrijdend gedrag door Overmars.

Merel van Dongen, van 2015 tot 2018 Ajacied, zegt geen negatieve ervaringen te hebben met Overmars. “Maar je hoorde weleens wat. Hij maakte weleens een opmerking waarvan je dacht: niet zo netjes, niet professioneel. Hij zag ons niet alleen als werknemer, maar ook als flirtmateriaal.”

Volgens betrokkenen was het voor het vrouwenteam ook prettig dat Overmars als beleidsmaker geregeld de vrouwenafdeling op De Toekomst bezocht. Zo voelden ze zich serieus genomen. Toenmalig trainer Ed Engelkes zegt er nooit iets negatiefs over te hebben gehoord. “Hij kwam regelmatig langs, vooral om met mij te brainstormen. Ik was blij met de aandacht.”

Vertrek

De in 2012 aangetreden Overmars vertrok in februari plotseling bij Ajax, vlak voordat NRC zou publiceren over zijn grensoverschrijdende gedrag. De maand daarop ging hij aan de slag als technisch directeur van Antwerp.

In mei meldde Ajax na intern onderzoek dat ‘een aantal vrouwen binnen Ajax is geconfronteerd met ongewenst gedrag’ door Overmars. ‘Dit varieert van foute grappen en denigrerende of kwetsende opmerkingen, tot een ongewenste arm om de schouder en ander opdringerig gedrag.’

Ajaxmanager en oud-speler Daphne Koster noemt het ‘heel pijnlijk’ dat het zoveel jaar heeft kunnen duren. “Maar het heeft grensoverschrijdend gedrag wel bespreekbaarder gemaakt binnen Ajax. Of er echt een cultuuromslag is – dat is te vroeg om te zeggen. Maar de sleutel is dat het bespreekbaar wordt en openlijk wordt afgekeurd. Dat gebeurt nu meer.”

Begin dit jaar werd verondersteld dat alleen ondersteunend personeel te maken had gehad met grensoverschrijdend gedrag van Overmars. Een eerste aanwijzing dat dit ook het vrouwenteam zou kunnen betreffen, vormde een NPO-documentaire deze zomer, waarin Koster zei dat Ajaxspeelsters al jaren onderling spraken over grensoverschrijdend gedrag van Overmars. Als nieuwkomers (de vrouwentak werd in 2012 opgericht) durfden ze dat niet aan te kaarten binnen de club.