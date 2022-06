Oud-raadslid GroenLinks: ‘Ik verliet de politiek na grensoverschrijdend gedrag fractielid’

Marie-Anne van Reijen is de oprichter van de stichting Meer Vrouwen in de Politiek.

Van Reijen was zes jaar politiek actief in Amsterdam voor GroenLinks, eerst vier jaar in stadsdeel Centrum en van 2014 tot 2016 als duoraadslid in de gemeenteraad. In haar toespraak bij de ontvangst van de penning vertelde ze dat ervaringen met grensoverschrijdend gedrag door een fractielid van GroenLinks de reden was om de politiek te verlaten en Meer Vrouwen in de Politiek op te richten.

Ze sprak over een onveilige sfeer, seksistische opmerkingen en ‘een collega die aan me zat en me patriarchaal op het hoofd en schouder klopte’. Van Reijen: “Het was niet alleen het aanraken waar ik het meeste last van had, maar dat hij over mijn persoonlijke grenzen heen bleef gaan nadat ik heel duidelijk had aangegeven dat ik het vervelend vond.”

Oneerlijk

Een gesprek met toenmalig fractievoorzitter Rutger Groot Wassink en de persoon in kwestie bleek niet de oplossing. “Hij bleef ermee doorgaan.” Van Reijen stopte uiteindelijk als politicus. “Dat voelde ontzettend oneerlijk. Maar de wil om die politieke cultuur in brede zin te verbeteren, is nu de drijvende kracht achter mijn werk.”

Met de stichting Meer Vrouwen in de Politiek zet Van Reijen zich sinds 2017 onder meer in om ervoor te zorgen dat 50 procent van alle politieke functies wordt bekleed door vrouwen. Dat doet ze door het organiseren van mentorgroepen voor vrouwen die interesse hebben in de politiek, trainingen en lezingen. Van Reijen hoopt ‘een veilige werkomgeving voor alle politici te creëren’.

Niet meer actief

De persoon in kwestie - Van Reijen noemde de naam niet – is niet meer actief in de fractie. GroenLinks Amsterdam gaat niet in op de specifieke casus, maar stelt wel dat er ‘lokaal en landelijk is gewerkt aan het versterken van ons integriteitsbeleid’. Zo zijn er vier externe vertrouwenspersonen aangesteld. “Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag is ongewenst en GroenLinks wil een veilige werkomgeving voor iedereen zijn.”

De Ribbius Peletierpenning werd in 2019 in het leven geroepen om vijf jaar lang uit te reiken aan een vrouw die zich verdienstelijk maakt voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Volgens juryvoorzitter Sybilla Dekker verdient de 41-jarige Van Reijen de onderscheiding ‘voor de manier waarop zij vrouwen stimuleert de politiek in te gaan en haar vasthoudendheid om vrouwen daadwerkelijk te laten slagen in de politieke arena’.