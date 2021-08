Update

Oud-profvoetballer neergeschoten op feest in Zuidoost, in kritieke toestand

Op een feest in een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg in Amsterdam-Zuidoost is zondagmorgen Amsterdammer Jergé Hoefdraad (35), ‘Hoeffie’, neergeschoten. De oud-profvoetballer uit de jeugd van Ajax ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.