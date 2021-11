Oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad ‘voor niks’ doodgeschoten

Rechtbanktekening van verdachte Robin R. tijdens een voorbereidende zitting. Beeld ANP

Op de bewuste avond was de 35-jarige Hoefdraad met familieleden op stap. Nadat er bij een eerder feest een vechtpartij was ontstaan, ging de groep naar een illegaal Kaboela-feest in een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg in Amsterdam-Zuidoost. Deze feesten staan bekend om hun wilde imago, er wordt volop erotisch gedanst.

Toen een van de bezoekers tegen een van de vrouwen in de familiegroep van Hoefdraad begon aan te schuren, bleek haar vriend daar niet van gediend. Daarop ontstond een opstootje in de groep van Hoefdraad. Niet lang nadat de ruzie gesust was, sloeg de vlam opnieuw in de pan toen – volgens getuigen – een broer van de vrouw zich in het conflict mengde. In het tumult dat vervolgens ontstond, liep de 34-jarige Robin R. met een getrokken vuurwapen op de ruzie af. Diverse getuigen zagen hem twee keer schieten.

De als vredelievend bekend staande Hoefdraad, die de ruzie juist probeerde te sussen, werd door een van de kogels achter in zijn hoofd geraakt. De oud-profvoetballer van onder meer Ajax en RKC Waalwijk zakte zwaargewond in elkaar. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij enkele dagen later overleed.

Gratis gestorven

Robin R. heeft bekend dat hij geschoten heeft. Hij en Hoefdraad kenden elkaar; ooit voetbalden ze samen. “Ik heb er sowieso heel veel spijt van dat het is gebeurd, maar het was niet mijn bedoeling om iemand te verwonden,” zo zei hij woensdag tijdens een pro-formazitting in de zaak. “Tuurlijk moet ik daarvoor gestraft worden. Als ik wist dat het allemaal familie onder elkaar waren die met elkaar ruzie hadden, zou ik me er niet eens mee hebben bemoeid.”

“Jergé Hoefdraad is gratis gestorven,” citeerde Greg Stolk, de advocaat van R. uit een van de getuigenverklaringen. “Daarmee wordt bedoeld: Jergé Hoefdraad is voor niks doodgeschoten.”

Een groot ongeluk

De raadsman noemde de gebeurtenissen in de vroege ochtend van zondag 1 augustus ‘een groot ongeluk.’ Volgens hem heeft Robin R. nooit de intentie gehad om iemand dood te schieten. Zijn lezing is dat R. het wapen eerder die avond in bewaring had gekregen van een vriend. Toen hij op de kluwen vechtende mensen afliep dreigde dat uit zijn broek te vallen. Toen hij het pakte werd hij vastgegrepen en achterover getrokken. Daarop ging het wapen twee keer af. “Het is dom geweest om dat wapen aan te pakken. Mijn cliënt is fout geweest en verdient straf, maar elke medaille heeft twee kanten.”

Het Openbaar Ministerie ziet dat iets anders. “Er zijn weliswaar geen aanwijzingen dat Jergé Hoefdraad doelbewust is doodgeschoten maar door te gaan schieten op een feest waar op dat moment tientallen mensen aanwezig waren heeft verdachte wel het risico genomen dat er doden konden vallen.”

Daarnaast refereerde het OM aan het feit dat het nogal wat moeite gekost had om Robin R. aan te houden. Uit tapgesprekken bleek dat hij zijn vader vroeg om hem te helpen vluchten naar Suriname. Die weigerde dat en stelde dat zijn zoon zich bij de autoriteiten moest melden.

Jergé Hoefdraad laat een vriendin, twee zoontjes en een dochter achter. In de rechtszaal zaten veel nabestaanden. Een aantal getuigen moet nog gehoord worden. Onder hen ook een familielid van Jergé Hoefdraad dat betrokken was bij het opstootje voorafgaand aan de dodelijke schietpartij. De zaak gaat op 18 januari verder.