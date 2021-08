Oud-profvoetballer Hoefdraad overleden, verdachte vast voor schietincident

Jergé Hoefdraad (35) werd zondagochtend neergeschoten in een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Inmiddels is ook een verdachte aangehouden voor de schietpartij aan de Stekkenbergweg in Zuidoost, aldus de politie.

Hoefdraad werd zondag voor 06.00 uur door zijn hoofd geschoten op een feest in een pand aan de Stekkenbergweg, op bedrijventerrein Amstel III-Bullewijk, niet ver van het AMC. Volgens de politie had hij geprobeerd een ruzie te beëindigen door ‘ertussen te springen’.

Op beelden die rondgaan op sociale media zijn twee knallen te horen. Andere beelden tonen een vriendin die smeekt 112 te bellen, terwijl ze Hoefdraads hoofd vasthoudt en zijn naam roept. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

België

De 34-jarige verdachte is maandagavond door Belgische politiemensen aangehouden in een plaatsje vlak bij de grens met Nederland. In afwachting van zijn overlevering aan het parket Amsterdam zit de man vast in België.

De politie gaf al aan te weten wie de verdachte was en riep hem op zich te melden. Door getuigenverklaringen en een duidelijk signalement ging het vizier volgens de politie ‘naar een verdachte richting België’. De man is aangehouden met hulp van de Belgische politie en justitie.

Eerder meldde de politie Hoefdraads overlijden al, maar dat bleek een vergissing. De politie rectificeerde het bericht en maakte excuses aan de familie van de man.

Lange carrière

Hoefdraad had als aanvaller een lange carrière in het betaald voetbal. Nadat hij was opgeleid in de jeugd van Ajax en RKC Waalwijk, speelde hij in de eerste divisie en de eredivisie bij RKC Waalwijk, FC Omniworld, Almere City, Telstar en SC Cambuur. Voor Almere City speelde hij liefst drie seizoenen, bij elkaar 154 wedstrijden.

Hij was gestopt als prof, maar zou komend seizoen met vrienden gaan spelen bij de amateurs van De Volewijckers, in Amsterdam-Noord.