Oud-politiechef Ad Smit regelde kaarten voor iedereen: OM eist 9 maanden cel

“Ik ben tijdens mijn carrière bij de politie wel honderd keer in de rechtbank geweest. Altijd als getuige,” stelde oud-politiechef Ad Smit dinsdag in de beklaagdenbank. “Dat ik hier vandaag zit in een ander jasje doet me veel.”

44-jaar zat hij bij de Amsterdamse politie. In die tijd bouwde Smit een indrukwekkende staat van dienst op. De Volkskrant beschreef hem in 2015 als ‘één van de beste politiecommissarissen die Amsterdam ooit heeft gehad’.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het verduisteren van bijna 50 duizend euro aan gemeenschapsgeld en valsheid in geschrifte. Van 2009 tot 2014 zou hij ‘structureel’, ook met vrienden en familieleden, van politiebudget naar wedstrijden en concerten zijn gegaan en diners hebben betaald. Allemaal zonder functioneel doel.

Een cadeautje van de baas. Zo kwalificeerde Smit het gebruik van 6 Ajax-seizoenkaarten die hij als politiechef bestelde. Politiemensen die naar zijn mening wel een extraatje hadden verdiend mochten van hem kiezen: 100 euro of een avond met je partner naar Ajax.

Beloning

De kaarten, die volgens Smit werden gebruikt als beloning, werden door hem als representatiekosten afgeboekt. Volgens Smit waren opeenvolgende hoofdcommissarissen er van op de hoogte. “Ik heb ooit tegen de korpsleiding gezegd: ‘Ik heb 6 kaarten aangeschaft voor representatieve doeleinden.’ Dat vonden ze prima. Ze maakten er zelf ook wel gebruik van. Welten wist het, Kuiper wist het en meneer Nordholt wist het.”

De leden van het managementteam in het district Oost waren in elk geval niet van de regeling op de hoogte. Wanneer de kaarten niet gebruikt werden, werd er bijvoorbeeld niet gemaild of er nog iemand naar Ajax wilde. Volgens justitie bepaalde Smit wie er ging. Vaak waren dat vrienden en familie.

Zo bezocht zijn vader bijna een jaar lang thuiswedstrijden van Ajax. Ook zijn dochter was geregeld op de tribune te vinden. “Mensen zeiden op het laatste moment af,” zo legde Smit uit. “Dan vond ik het zonde om ze te laten liggen en heb ik ze gewoon weggegeven.”

Voor een Ajaxhooligan met een stadionverbod, de zoon van een overleden vriend, regelde Smit twee seizoenskaarten voor vak 410. Volgens de financieel directeur ging de club er in mee ‘vanwege de status van Ad Smit bij de politie’. De rekening ging naar de politie. Volgens Smit deed hij dit om zo informatie uit de harde kern van Ajax in te kunnen winnen. Officiële processen verbaal maakte hij daar nimmer van op. Ook voetbalcoördinator van de Amsterdamse politie was daar niet van op de hoogte.

‘Ticketmachine’

Ook bij Ziggo Dome werden kaarten besteld. “Ad Smit regelde kaartjes als een ticketmachine,” aldus het Openbaar Ministerie. “Wanneer je naar een concert wilde gaan, belde je Ad.” Tussen 2009 en 2014 rekende de politie 123 kaartjes af. Smit zorgde voor VIP-tickets voor familie, collega’s en bekenden.

Zijn dochter kon naar Maroon5. Collega Leen Schaap naar een concert van Prince. Officier van justitie Gabriëlle Hoppenbrouwers bezocht met kaartjes van Smit concerten van Madonna, Beyoncé en Rihanna. Zij was in die tijd betrokken bij beleid en strategie en heeft later verklaard dat ze de concerten bezocht om met eigen ogen te kunnen zien hoe bezoekersstromen tijdens dergelijke evenementen lopen.

En dan waren er nog de etentjes. Smit zat tussen 2009 en 2014 27 keer aan de bakplaat in het Japanse restaurant in het Okurahotel. 15 keer liet hij de bon betalen door de politie. Volgens het OM betrof dit ‘in alle gevallen privé-aangelegenheden.’

Was er sprake van een oude cultuur in een nieuwe tijd? Smit denkt van wel. “Ik kom uit een tijd dat alles kon bij de politie. Ik heb op afdelingen gewerkt waar makkelijk geld werd uitgegeven. Ik dacht: als het daar kan, kan het bij mij toch ook wel?”

Cultuur

Het Openbaar Ministerie onderstreepte in het requisitoir dat Smit zelf heeft bijgedragen aan het in stand houden van een dergelijke cultuur. Als ‘boegbeeld’ voor de collega’s in Amsterdam had hij ‘extra integer’ moeten zijn. Zijn gedrag was in de ogen van justitie ‘onbestaanbaar voor iemand die de criminaliteit bestrijdt.’

Het OM eist 9 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Van de eens zo trotse politiecommissaris is weinig meer over. Sinds zijn strafontslag kampt hij met gezondheidsklachten. Smit hoorde de strafeis van het Openbaar Ministerie met gebogen hoofd aan. Tijdens de zitting betuigde hij meermaals spijt. “Ik heb een 44-jarige carrière achter de rug die onberispelijk was. Het is buitengewoon pijnlijk om zo te eindigen.”