Oud-minister Dekker onderzoekt nut Zuidasdok

Beeld ANP

Het Zuidasdok-project liep meerdere keren vertraging op. Van Nieuwenhuizen zei eerder dit jaar dat de verbouwing daarnaast zo’n 100 miljoen euro meer kost dan eerst verwacht. Ze beloofde toen te kijken naar de mogelijkheid het project te versoberen.

Het gezamenlijk project van het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam zorgt ervoor dat een deel van de ringweg A10 bij de Zuidas onder de grond verdwijnt. Verder wordt de weg verbreed en komen er nieuwe openbaarvervoervoorzieningen. Het moet in 2028 gereed zijn.

‘Herijkingsfase’

De vertraging begon in de zogenoemde ‘herijkingsfase’, de periode tussen het gunnen van het project aan de aannemer en het begin van de bouw. Deze fase zou voor de zomer al zijn afgerond, maar dat gebeurde niet. Van Nieuwenhuizen kondigde daarom in juli aan dat ze een onderzoek wil naar Zuidasdok. Het onderzoek zou kunnen leiden tot “mogelijke optimalisaties en versoberingen”, maar ook tot het beëindigen van onderdelen van de verbouwing.

De bewindsvrouw stuurde de Tweede Kamer woensdag een update over het project. Ze heeft daarin geen nieuwe cijfers opgenomen, omdat de ‘inzichten in planning en financiën met onzekerheden omkleed’ zijn door de problemen rond Zuidasdok. Begin volgend jaar hoopt ze meer informatie te hebben over de voortgang van het project.