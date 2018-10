Oud-medewerker Jeugdland veroordeeld tot 4 jaar cel en tbs

Hij heeft de feiten grotendeels bekend. Het jongste slachtoffer was vier jaar oud.



Het misbruik heeft zich voorgedaan over een periode van acht jaar. De R. reisde een paar keer naar India, waar hij - tegen betaling - met vier jongetjes seks had. In Nederland misbruikte De R. de kinderen tijdens het geven van gitaarles. Ook als activiteitenbegeleider in het Amsterdamse speelpark Jeugdland maakte hij zich schuldig aan misbruik.



Toerist

De rechtbank hekelde het feit dat De R. misbruik heeft gemaakt van zijn overwicht op de slachtoffers, die tegen hem opkeken. In India heeft hij zich gedragen als "toerist tegen minder bedeelde jongens". Hij reisde na een eerste trip naar het land louter af met de bedoeling seks met kinderen te hebben. In een van de gevallen misbruikte De R. een jongen van een familie waarbij hij over de vloer kwam. "De hele familie lijdt hier psychisch onder," aldus de rechter.



Het Openbaar Ministerie had zes jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen De R. geëist. De rechtbank volgde het advies van de deskundigen die De R. hebben onderzocht en concludeerden dat tbs met (strenge) voorwaarden voldoende waarborg biedt om de maatschappij te beschermen.



Ook in België loopt een onderzoek tegen De R., wegens het maken en verspreiden van beelden met kindermisbruik.



De R. noch zijn advocaat waren bij de uitspraak aanwezig.