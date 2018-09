Oud-medewerker Jeugdland bekent misbruik tien jongens

In de rechtbank zei De R. verder dat de slachtoffers "hier geen enkele schuld aan hebben. Ik wil mijn excuses aanbieden.''



De R. uit Krommenie wordt verdacht van het misbruiken van dertien jongetjes in Nederland, India en Kroatië. Het jongste slachtoffer was vier jaar.



Sekstoerist

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden gedurende ruim acht jaar. Hij reisde in die periode drie keer naar India, waar hij naar eigen zeggen seksuele contacten had met vier jongens.



De rechter merkte op dat hij dat tegen betaling deed en De R. dus een sekstoerist was. "Een volwassen man die geld aanbiedt aan arme kinderen." Ook andere slachtoffers haalde hij over met geld of speelgoed.



Met het Kroatische jongetje had De R. al sinds 2010 contact, toen die pas vijf was. De rechter hield hem voor dat hij tegen die jongen had gezegd dat die nee moest blijven zeggen. "Als volwassene wilt u het toch en dan moet zo'n ventje nee blijven zeggen."



In Nederland zou De R. vermoedelijk al in 2009, toen hij furore maakte in talentenshow Holland's Got Talent, jongens hebben misbruikt tijdens gitaarlessen en workshops die hij gaf. De slachtoffers lieten vaak wel blijken dat ze niet wilden, blijkt onder meer uit videobeelden, maar De R. zette dan toch door.



Kinderporno

Niet alleen in Nederland maar ook in België vindt strafrechtelijk onderzoek naar De R. plaats. Een van de slachtoffers probeerde dat vorige week via een kort geding te voorkomen, omdat een onderzoek in twee landen te belastend zou zijn. De rechtbank in Den Haag wees dat echter af. In België gaat het onderzoek over het maken en verspreiden van kinderporno.



Advocaat Richard Korver van het slachtoffer is ook een procedure bij het gerechtshof in Amsterdam begonnen om het Openbaar Ministerie te dwingen de verdenkingen weer samen te voegen, dus om De R. voor zowel het misbruik als het maken en verspreiden van kinderporno in Nederland te vervolgen. Die procedure loopt nog.



De R. uit Krommenie werd vorig jaar zomer aangehouden nadat zijn naam was opgedoken in een Belgisch onderzoek naar kinderporno. Hij werkte in de zomer van 2015 tot de zomer van 2017 bij Jeugdland.



