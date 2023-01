Oud-manager Lloyd Hotel Piet Boogert krijgt Frans Banninck Cocqpenning bij afscheid

Lloyddirecteur Piet Boogert. Beeld Hans van der Beek

Boogert, die achttien jaar lang de general manager was bij het hotel, kreeg de onderscheiding van wethouder Touria Meliani op zijn afscheidsfeest, dat vanwege een verbouwing in het Lloyd Hotel, plaatsvond in Hotel Jakarta.

De wethouder roemde hem voor zijn inzet voor het hotel: “Piet heeft van het Lloyd Hotel een plek gemaakt waar Amsterdam trots op mag zijn. Een plek waarvan ik, ondanks de hotelstop, er nog wel een paar zou willen.”

Daarnaast werd Boogert geprezen voor zijn werk voor maatschappelijke organisaties zoals Rotary Club Amsterdam Blauw en Stichting Homomonument.

Dolly Bellefleur

Onder de aanwezigen waren oud-collega’s, familie, vrienden en vaste gasten van het Lloyd Hotel. Volgens kunstenaar Dolly Bellefleur (62) heeft Boogert de Frans Banninck Cocqpenning ten volle verdiend: “Het mooie van het Lloyd Hotel is dat zoveel verschillende maatschappelijke en culturele organisaties daar een plek hadden. Dat kwam echt door Piet!”

“Ik ben ongelofelijk blij en trots,” zei Boogert, die terugblikte op een mooie tijd bij het hotel en alle verschillende soorten mensen die hij er ontmoette. “Het moet geen voorwaarde zijn voor wat je doet, maar het is wel erg fijn om erkenning te krijgen”

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan Amsterdammers die zich meer dan 12 jaar lang bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad.