Oud-kraker Femke Kaulingfreks wordt de nieuwe hoogleraar Amsterdam: ‘Waarom moeten mensen de gemeente vertrouwen?’

De gemeente Amsterdam wil het nu weleens weten: waarom vertrouwt niemand ons? Een voormalige kraker met anarchistische wortels mag het onderzoeken. ‘Ook interessant: hoe zit het eigenlijk met het vertrouwen van bestuurders en ambtenaren in de bewoners?’

Vanaf maandag mag Femke Kaulingfreks (41) zich hoogleraar Amsterdam noemen. De filosoof en antropoloog is aangesteld op de Wibautleerstoel, in 1991 door de gemeenteraad in het leven geroepen voor onderzoek naar grootstedelijke problematiek.

Een bijzondere benoeming, in meerdere opzichten. Twintig jaar geleden stond Kaulingfreks nog op de barricaden als kraker op de Heiligeweg en onderhandelde ze met de politie als woordvoerder van kraakgroep Schijnheilig. Nu mag ze voor de gemeente uitzoeken hoe het komt dat burgers de overheid niet meer vertrouwen.

“Ik heb in de periode dat ik heb gekraakt alles geleerd wat ik nodig had in mijn professionele leven,” zegt Kaulingfreks. “Natuurlijk: ik ben gepromoveerd en heb een hele boekenkast leeg gelezen, maar als het gaat om de vraag hoe je iets organiseert, hoe je omgaat met tegenspraak en conflict en hoe je onder grote druk tot resultaat kunt komen; dat heb ik allemaal geleerd in mijn activistische leven.”

Is uw kraakverleden nog ter sprake gekomen bij uw sollicitatie?

“Ik heb gezegd dat ik een geëngageerde wetenschapper ben en dat ik niet zo geloof in een neutrale positie als sociale wetenschapper. Maar ik push niet een bepaald perspectief of een ideologie. Ik heb nooit in een hokje gestopt willen worden, dus dat doe ik ook niet met anderen. Ik sta voor meervoudigheid. Ik kan goed samenwerken met mensen die heel erg tegen kraken zijn.”

“Ik praatte niet voor niks namens de krakers met de politie. Bij zo’n tussenpositie voel ik me senang. Ik heb gekraakt uit overtuiging, maar ik was geen stereotiepe kraker. Ik had geen zwarte hoody en hield niet van punkmuziek. Ik had grote roze hakken en bloemetjesjurken aan en ging naar salsafeestjes.”

Kaulingfreks is de opvolger van planoloog Zef Hemel, die tien jaar lang zijn visionaire vergezichten over de gebouwde stad verkondigde. Een man die alles graag groot wilde zien, inclusief brede armgebaren. Met de aanstelling van Kaulingfreks gooit de gemeente het nu duidelijk over een andere boeg.

“Ik heb geen verstand van planologie,” zegt ze. “Ik kijk naar de stad als sociaal weefsel: hoe gaan mensen met elkaar om, hoe verhouden ze zich tot elkaar? De gemeente wil dat ik onderzoek doe naar het afnemende vertrouwen van burgers in de overheid. Dat is een heel actueel thema, maar wat bedoelen we er nou mee? Er zijn buurten in Amsterdam waar nog maar 15 procent gaat stemmen. Wat betekent dat?”

“Ik vind het interessant om de vraag waarom mensen de overheid niet vertrouwen ook eens de andere kant op te stellen: hoe zit het met het vertrouwen van bestuurders en ambtenaren in bewoners? Bij de gemeente wordt al snel gedacht: hoe kunnen we het beleid zo inrichten, dat we de risico’s afdichten, dat er geen misbruik van ons wordt gemaakt?”

Ze lacht: “We hebben weleens de interacties geobserveerd tussen politici en jongeren in de wijken aan de rand van de stad. Die komen dan langs in een buurthuis of school, meestal als er verkiezingen op komst zijn, en na een uur zijn ze weer weg.”

Dat was vast pijnlijk om naar te kijken.

“Op zijn minst ongemakkelijk. Die jongeren willen vragen stellen en verhalen vertellen en niet alleen horen dat ze moeten gaan stemmen. Als je als wethouder direct met jongeren praat, mis je allerlei schakels in de keten: de wijkagent, de docent op school, de sociaal werker van het buurtteam. Hoe kun je die tussenschakels versterken? Hoe kun je ervoor zorgen dat die mensen kunnen werken zonder dat ze de hele dag formulieren in moeten vullen? Daar zal mijn onderzoek over gaan: de keten van vertrouwen.”

“De gemeente vindt participatie belangrijk. Democratisering, bewonersparticipatie, inspraak, het staat allemaal superhoog op de agenda.”

En het mislukt de hele tijd.

“Ja, het mislukt vaak. Dat komt doordat de gemeente ervan uitgaat dat het vanzelf gaat. Het is een mantra geworden: ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen succes, ik moet het zelf doen. Sommigen kunnen dat: de participatie-elite van welbespraakte bewoners die heel goed de weg weten te vinden naar de gemeente. Ik zou het tof vinden als er een opleidingsinstituut komt waar je leert hoe je op een effectieve manier gebruik kan maken van je recht op participatie.”

Kaulingfreks is zelf een kind van de stad, zegt ze. “Als mijn moeder iets leuks wilde doen, dan deden we dat niet thuis, want we woonden bij mijn opa en moesten altijd stil zijn, omdat hij vaak in bed lag met migraine. Dan gingen we in een cafeetje tomatensoep eten of naar de pannenkoekenboerderij in het Amsterdamse Bos. Er waren thuis altijd zorgen over geld, maar als er wat te vieren viel, zei ze: kom, we gaan een taartje eten in Café Américain. Ik heb geleerd dat je moet genieten van wat de stad je te bieden heeft.”

Haar opa plantte in de jaren dertig nog bomen in het Amsterdamse Bos en werkte na de oorlog op de NDSM-werf en later bij de sociale dienst. Haar oma kwam uit Koedijk en maakte zich het stadse leven eigen door steeds een stukje verder te fietsen. Ze woonden in de Vogelbuurt in Noord. Sociaaldemocraten in hart en nieren, die geloofden in verheffing van het volk door onderwijs.

De moeder van Kaulingfreks kampte een leven lang met een borderlinestoornis, haar vader, een gevluchte Chileense Nederlander, raakte al snel uit beeld. Op haar zestiende ging ze op zichzelf wonen in De Pijp, nadat haar moeder was opgenomen in een psychiatrische instelling.

“Jong, ja,” zegt ze. “Ik had een vriendje uit voormalig Joegoslavië. Die was tien jaar ouder. Hij was muzikant en werkte in een coffeeshop. Ik zat elke avond bij live muzieksessies in de kroeg, in Bourbon Street of Maloe Melo. Als jeugdzorg was langsgekomen, hadden ze mij meteen gecategoriseerd als probleemjongere.”

Greep de school niet in?

“Ik was zo’n enorm eigenwijze puber. Ik kwam alleen naar school als er toetsen waren. Op een gegeven moment zei ik tegen de conrector: luister, ik wil een deal met je sluiten. Als jij nou stopt met zeuren dat ik altijd spijbel, dan zorg ik dat ik mijn eindexamen haal. Hij had de moed om mij serieus te nemen.”

“Ik had op mijn ene schouder mijn oma zitten en op de andere mijn opa. Die zeiden tegen me: jij moet het maken, want jij bent slim. Je bent net zo slim als je moeder, misschien nog wel slimmer. Op papier was het een verschrikkelijke situatie waar ik in zat, maar in het echt was het geweldig. Zat ik ’s ochtends in de coffeeshop, dan zeiden ze: jij moet goed eten, want je moet naar school en je moet je toets halen vandaag. Je hebt vitamientjes nodig, hier heb je vers sinaasappelsap. Het is belangrijk om het eigen perspectief van pubers op hun situatie serieus te nemen, ook als dat indruist tegen opvattingen van professionals.”

Is Amsterdam nog een stad voor jongeren?

“Daar maak ik mij misschien nog wel het meeste zorgen over. Ik gun de jongeren van nu het informele vangnet dat ik heb gehad, maar de stad is duur geworden en de plekken waar ze gewoon een beetje samen kunnen hangen, zijn schaars. Amsterdam is op sommige plekken misschien wel een beetje te veel aangeharkt.”

U heeft veel onderzoek gedaan naar ordeverstoringen door jongeren.

“Zonder verstoring geen verandering. Om verder te komen heb je een bepaalde mate van tegendraadsheid nodig, van eigenwijsheid en moed om dingen te doorbreken. Wat niet wil zeggen dat ik voor geweld ben, wel dat ik vind dat we moeten analyseren wat relschoppers beweegt. Na de avondklokrellen zei Mark Rutte: ik ben niet op zoek naar sociologische verklaringen. Dat vond ik nou echt een gemiste kans. Rellen dragen altijd ook een politiek element in zich: het gevoel niet gehoord te worden door de overheid. Hoe meer je dat gevoel hebt, hoe meer je ook het gevoel hebt dat je toch niks te verliezen hebt, hoe makkelijker het wordt om grenzen over te gaan.”

Is het contact met uw vader inmiddels hersteld?

“We zijn op latere leeftijd tot elkaar gekomen. Hij was 28 toen ik werd geboren en helemaal niet toe aan een baby, zeker niet met een psychisch instabiele vrouw. Hij was anarchist in de tijd van Salvador Allende. Zijn vader, die Nederlands was, zag het verkeerd gaan. Hij heeft hem vlak voor de staatsgreep van 1973 hiernaartoe gesleept. Een trauma. Er zijn vrienden van hem verdwenen, anderen hebben lang vastgezeten. Zijn beste vriend raakte verslaafd en hij zat hier, terwijl hij eigenlijk daar had willen zijn.”

Hoe heeft hij u beïnvloed?

“Van mijn opa en oma heb ik mijn gevoel voor rechtvaardigheid meegekregen en van mijn vader zijn anarchistische idealen. Het idee dat mensen zich ook zonder overheid prima met elkaar kunnen redden. Mijn vader is de meest standvastige, authentieke dwarsdenker die ik ken. Hij stemt nooit.”

Leuk: u doet nu onderzoek naar vertrouwen in de overheid.

“Dat interesseert hem dus niks. De overheid? Who cares?”

Heeft u daar weleens discussies over met hem?

“De hele tijd. Mijn vader is degene die mij het scherpst houdt. Hij is iemand die verstorend denkt. Die je uitnodigt om terug te gaan naar de kern. Hij stelt mij de hele tijd de vraag: wat zit je je nou druk te maken? Waarom moeten mensen überhaupt de gemeente vertrouwen?”

Goeie vraag.

“Ik denk dat we instituties nodig hebben om kansengelijkheid te bevorderen. Ik probeer het systeem dusdanig op te rekken dat zoveel mogelijk mensen er in passen. Maar jezus, wat mijn vader heeft gezien in Chili... Het staatsapparaat rolde alleen maar geweld over de mensen uit, zonder daar ooit voor ter verantwoording te zijn geroepen. Ik heb de ambitie om instituties te adviseren, maar het is heel goed om dat met een gezonde dosis wantrouwen te doen.”

Femke Kaulingfreks (1981) werd geboren in Amsterdam. Ze studeerde politieke filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2013 aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht op de politieke betekenis van rellen en openbare ordeverstoringen door jongeren met een migratieachtergrond. Ze werkte als onderzoeker en docent aan de University of California in Berkeley, de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Universiteit Utrecht. Vanaf maart 2018 is ze lector jeugd en samenleving aan de Hogeschool InHolland in Amsterdam. Ze woont met haar man en zoon Victor (6) in Amsterdam-Noord.