Oud-hoofdofficier van justitie Hans Vrakking (76) overleden

Vrakking overleed woensdagavond na een kort ziekbed, bevestigt de familie.



De afgelopen jaren was Vrakking werkzaam bij advocatenkantoor Bellius in Bussum, zijn geboorteplaats. Dochter Jessica Vrakking. "Hij was nog steeds werkzaam, eigenlijk was hij eeuwig werkzaam." Hij was tientallen jaren rechter en zat in allerlei commissies.



In de tijd dat hij hoofdofficier was speelden zaken als het proces tegen Johan V (alias de Hakkelaar) en de octopusbende. Ook speelde de IRT-affaire, die Vrakking met toenmalig hoofdcommissaris Eric Nordholt en burgemeester Ed van Thijn aanzwengelde.



Eigengereidheid

In 2001 vertrok Vrakking als hoofdofficier nadat 'super-pg' Joan de Wijkerslooth openlijk te kennen gaf hem graag te zien vertrekken.



Vrakking zei daarover destijds tegen Het Parool: In Amsterdam heb je, in alle bescheidenheid, nu eenmaal te maken met de grote, complexe zaken. Er is dus een gerede kans dat je eens ergens tegen aanloopt."



"Ten tweede: juist die grote, complexe zaken trekken een bepaald soort officieren aan. Mensen die karaktervol zijn, en niet één-twee-drie in de houding staan; zelfstandig, eigengereid. Die twee factoren leiden er toe dat het weleens misgaat, en als het misgaat, staat nu eenmaal altijd een hele meute langs de zijlijn te juichen."



Kritiek

In 2015 was hij in het nieuws door zijn kritiek op de commissie-Oosting, die onderzoek deed naar de deal met drugscrimineel Cees H.



Volgens Vrakking leek de commissie, die met een vernietigend rapport kwam over de deal in 2000, bevooroordeeld. 'De vragen waren zeer suggestief. Het leek alsof de commissie haar oordeel al klaar had. Ik was dertig jaar rechter en weet dus wel iets van onbevooroordeeld vragen stellen.'



Vrakking bleef erbij dat er met de deal die toenmalig officier van justitie Fred Teeven sloot niets mis was. In zijn optiek had de commissie te weinig oog voor de problemen rond de misdaadbestrijding in de jaren negentig.



'Er was geen adequate wetgeving, geen geld, geen beleid, geen middelen. Deals met criminelen bleken hard nodig om bewijs in handen te krijgen.'