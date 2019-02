Oud-gemeentesecretaris Van Gils wordt wethouder Rotterdam

D66 omschrijft de Rotterdammer als zwaargewicht. Ex-wethouder Adriaan Visser stapte begin februari op nadat hij had opgebiecht een geheime presentatie te hebben gelekt om de beeldvorming te beïnvloeden over een omstreden vastgoeddeal uit 2009. Destijds was hij als ambtenaar verantwoordelijk voor die deal.



Van Gils neemt de portefeuilles Financiën, Organisatie, Haven en Majeure Projecten over. Hieronder vallen onder andere de renovatie van de Maastunnel, de vernieuwde Coolsingel, De Hoekse Lijn en Feyenoord City.



Vijftienduizend ambtenaren

In Amsterdam was Van Gils onder burgemeester Eberhard van der Laan zes jaar gemeentesecretaris en gaf leiding aan vijftienduizend ambtenaren en nog een paar duizend inhuurkrachten. Daarvoor vervulde hij zeven jaar dezelfde functie in Rotterdam.



Hij is momenteel interim-directeur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Van Gils wordt zo snel mogelijk gepresenteerd aan de gemeenteraad, waarna wordt gestemd over zijn voordracht.



Lees verder: Arjan van Gils na 6 jaar Amsterdam: 'De eindstand is 15-0 voor mij'