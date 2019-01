Oud-docent UvA verliest hoger beroep over ontslag

Zelf beweert Valkhoff dat hij ontslagen is op basis van zijn deelname aan de studentenprotesten van 2015. Hij was het gezicht van de bezetting van het Maagdenhuis en het Bungehuis.



Onderwijsprogramma

Maar de UvA geeft aan dat het op inhoudelijke gronden werd besloten. De rechter geeft de universiteit daarin opnieuw gelijk. "Hij moet zich houden aan de inhoud van het onderwijsprogramma."



Zijn beroep op academische vrijheid wordt teniet gesteld. Volgens de UvA zou de wetenschapper onvoldoende als docent functioneren, niet goed samenwerken met collega's, weigeren werkinstructies op te volgen en gezagsverhoudingen niet accepteren.



'Carrière overhoop geschoten'

"Ja, de UvA ontkent dat er een verband is tussen mijn ontslag en de bezetting van het Maagdenhuis," zei hij in gesprek met Het Parool, in november 2018. "Maar ik kan aantonen dat ik vanaf 2007 in toenemende mate heb gestreden tegen het rendementsregime. Kwantificatie is geen kwaliteit, zei ik altijd. Er ontstond een slechte verhouding met de UvA en die escaleerde tijdens de studentenprotesten."



Destijds verwachtte hij al weinig meer van het hoger beroep. "Ik ben eigenlijk vrij wanhopig over alles. Ik voel me in mijn recht aangetast, maar ik krijg geen gelijk. Het hoger beroep is een soort laatste redmiddel. Ik kan ook nog naar het Europese hof maar dat is zo slopend. Na drie jaar procederen zit ik er wel doorheen. De UvA heeft effectief mijn carrière overhoop geschoten."