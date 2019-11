Oud-directeur Slotervaart Erbudak gaat in hoger beroep

Aysel Erbudak arriveerde maandag met haar advocaat Cees Korvinus bij de rechtbank. Beeld ANP

“Het recht heeft een nieuwe ronde nodig om het juiste pad te vinden,” laat ze dinsdagochtend weten. “We gaan zeker in hoger beroep.”

Afgelopen maandag werd ze door de rechtbank in Amsterdam tot 15 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld wegens verduistering van 1,2 miljoen euro en valsheid in geschrifte, gepleegd toen ze voorzitter was van de raad van bestuur van het inmiddels failliete ziekenhuis.

De rechtbank achtte de door het Openbaar Ministerie geëiste gevangenisstraf van twee jaar in feite op zijn plaats, maar kwam tot een lagere straf. Onder meer vanwege de lange duur van het onderzoek, dat al in 2014 begon, haar ontslag in 2013 als bestuursvoorzitter en de daaropvolgende civiele procedures, die uitmondden in haar persoonlijk faillissement. Naast de celstraf mag Erbudak ruim 6 jaar geen enkele onderneming leiden.