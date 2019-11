Oud-directeur Slotervaart 15 maanden de cel in voor verduistering

De rechtbank Amsterdam heeft Aysel Erbudak, oud-directeur van het Slotervaartziekenhuis, maandag veroordeeld tot 15 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een beroepsverbod als bestuurder van 6 jaar en drie maanden.

Erbudak is schuldig bevonden aan verduistering van 1,2 miljoen euro en valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie had twee jaar gevangenisstraf geëist en het terugbetalen van 1,2 miljoen euro.

Bij de strafmaat heeft de rechtbank rekening gehouden met het strafblad van de oud-ziekenhuisdirecteur. In 1996 en 2000 werd ze veroordeeld, onder meer voor deelname aan een criminele organisatie en fraude.

Ook spreekt het vonnis van een ‘laakbare proceshouding’, waarbij ze de verantwoordelijkheid van zich afschuift en zich verschuilt achter anderen. Het beroepsverbod is ingegeven door de vrees dat ze in een nieuwe bestuursfunctie dezelfde fouten zou maken als bij het Slotervaart.

Erbudak ontbrak bij het uitspreken van het vonnis. Eerder maandag was ze wel aanwezig toen ze tevergeefs pleitte voor het horen van nieuwe getuigen.

Op zichzelf zijn de bewezen feiten genoeg voor twee jaar celstraf, aldus de rechtbank. Maar er zijn verzachtende omstandigheden, waardoor de straf lager uitpakt. Naast de lange duur van de zaak noemde de rechtbank haar ontslag bij het Slotervaart en haar persoonlijk faillissement.

Afgrond

Erbudak was tot haar ontslag in 2012 voorzitter van de raad van bestuur van het Slotervaart. Met haar zakenpartner Jan Schram, een grondontwikkelaar en multimiljonair uit Beverwijk, werd ze in 2006 eigenaar van het ziekenhuis, dat destijds op de rand van de afgrond verkeerde. Onder haar leiding kwam het ziekenhuis uit de rode cijfers, maar later keerden de financiële problemen terug,

Ze werd ontslagen toen pal na het overlijden van Schram een conflict met zorgverzekeraar Achmea escaleerde. Een boekenonderzoek in opdracht van de raad van bestuur bracht enkele dubieuze transacties aan het licht. In civiele rechtszaken werd Erbudak hier al voor veroordeeld, wat tot haar persoonlijk faillissement leidde.

Centraal in de strafzaak stond een project in Turkije. Daar moest een longkliniek komen, die zou samenwerken met het Slotervaart en een Turks vakantieresort. Aan de basis van het plan lag een chronische longziekte waaraan Schram leed en waarvoor hij genezing zocht.

Om het resort in handen te krijgen had Erbudak in 2008 1 miljoen euro nodig. Dat betaalde Simed, een eveneens inmiddels failliet bedrijf uit Utrecht dat wereldwijd ziekenhuizen inrichtte. Op instigatie van Erbudak stelde het Slotervaart Simed nadien schadeloos. Daartoe liet Erbudak volgens de rechtbank valse facturen opmaken.

De 1 miljoen was volgens het vonnis bedoeld als aanbetaling om het resort privé in handen te krijgen, en niet voor het Slotervaart, zoals Erbudak stelt.

Weinig op papier

De andere kwestie waarvoor ze is veroordeeld draaide rond een bedrijfje in medische software. Het Slotervaart betaalde in 2011 200.000 euro voor 42 procent van de aandelen. Die belandden echter niet bij het ziekenhuis, maar bij een privé-bv van Erbudak, die het doorsluisde naar de rekening van haar toen 9-jarige zoon.

Erbudaks advocaat, Cees Korvinus, vertelde eerder in de rechtszaak uitvoerig over de informele werkwijze van Erbudak en zakenpartner Schram, die in 2006 het Slotervaart had gekocht. Er stond weinig op papier, de mening van andere directieleden en toezichthouders werd voor kennisgeving aangenomen en het ziekenhuis zagen ze als een onderdeel van hun andere bedrijven, waaronder een callcenter en vastgoedonderneming. In die, volgens de rechter ‘mistige’ modus operandi, deed het er minder toe welk bedrijf voor welke investering opdraaide. Ze waren immers onderdeel van een geheel.

In 2013 kwam het Slotervaart in handen van zorgondernemer Loek Winter en diens zakenpartners. Vorig jaar ging het ziekenhuis failliet.