Oud-directeur Schiphol leidt formatie Noord-Holland

Forum voor Democratie grootste in NH

Forum voor Democratie is de grootste partij in Noord-Holland. De partij van Thierry Baudet heeft in de provincie met 1300 stemmen verschil gewonnen van GroenLinks.



Wat betreft het aantal zetels is er geen verschil. Forum voor Democratie én GroenLinks krijgen allebei 9 zetels in Noord-Holland. Net als VVD, de nummer 3 in Noord-Holland.



Nieuwkomer Forum voor Democratie haalde in Noord-Holland 178.739 stemmen (15,3 procent) binnen, waarmee de partij een nipte zege behaalde op GroenLinks. De partij die in Amsterdam veruit de grootste werd, bleef steken op 177.416 (15,1 procent) stemmen. De VVD volgt met 169.036 stemmen (14,4 procent).



De grootste verliezers in Noord-Holland zijn D66, PVV en de SP, die stuk voor stuk drie zetels moesten inleveren. Ondanks de tegenslag is D66 de op drie na grootste partij van de provincie met 6 zetels. PVV en de SP moeten met 3 zetels genoegen nemen.



Forum voor Democratie is met de overwinning in Noord-Holland de grote winnaar in de randstedelijke provincies. Ook in de provincie Zuid-Holland en Flevoland kreeg de partij, die dit keer voor het eerst meedeed in de Statenverkiezingen, de meeste stemmen.



