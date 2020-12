Oud-directeur Haga Lyceum wraakt rechters hof

Cornelius Haga Lyceum. Beeld Eva Plevier

Aan het slot van de zitting, toen de partijen bezig waren met hun laatste woord, onderbrak Atasoy zijn eigen advocaat en zei hij het hof te willen wraken. Aanleiding waren kritische vragen van de rechters, onder meer over zijn opereren in zijn nadagen als bestuurder-directeur.

“Door de richting die u opgaat met uw vragen, heb ik mijn vertrouwen in onafhankelijke rechtspraak verloren,” zei Atasoy.

Er volgde een korte schorsing, waarna de advocaat zei dat alledrie de rechters vooringenomen zijn en Atasoy te weinig aan het woord hebben gelaten. Ook zijn ze niet goed op de hoogte van de zaak, aldus zijn advocaat.

Afluisteren

Het hoger beroep is de zoveelste juridische procedure sinds Atasoy dit voorjaar op staande voet werd ontslagen, na berichten over het afluisteren van de Onderwijsinspectie en klachten over intimidatie. Begin juni verloor Atasoy een kort geding over zijn aftocht.

Sindsdien is een handvol uitspraken geweest waarin rechters steeds de zijde van het huidige schoolbestuur kozen. Zo bepaalde de rechtbank vorige maand dat het ontslag op staande voet rechtmatig was.

Het beroep van dinsdag betreft niet zijn ontslag als directeur-bestuurder, maar als bestuurslid van de stichting waaronder het Haga Lyceum valt. Sadrettin Karadag, die als secretaris van het bestuur vrijwel gelijktijdig met Atasoy werd ontslagen, is ook in beroep gegaan. Zijn zaak werd dinsdag tegelijk met die van Atasoy behandeld.

Kritische vragen

Atasoy en Karadag vinden dat ze onrechtmatig aan de kant zijn gezet door de huidige bestuursvoorzitter, Mohammed Laamimach. Zij stellen dat niet zij, maar Laamimach door hen is ontslagen.

Atasoy had moeite met kritische vragen hierover. Het hof vroeg zich af of Atasoy wel degene kon ontslaan die geacht werd toezicht op hem te houden.

Volgens Atasoy stelde de rechters vragen waaruit bleek dat ze grieven van hem en Karadag door elkaar haalden.