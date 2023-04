Oud-coureur Robert Doornbos in Buitenveldert aangevallen en beroofd van Rolex

Beeld ANP / ANP Kippa

“Het was heftig. Ik draag geen dure horloges meer, alleen nog een Apple Watch, dan kan ik tenminste ook m’n stappen tellen,” grapte Doornbos tegen De Telegraaf en RTL Boulevard. De 41-jarige Doornbos is tegenwoordig vooral bekend als analist bij de Formule 1.

Het incident vond rond middernacht plaats, toen Doornbos uit zijn auto stapte in Buitenveldert. Kort na het uitstappen kwam er een man met een knuppel op hem aflopen, waarna hij een klap tegen zijn hoofd kreeg. ‘Terwijl het slachtoffer zich verweert en om hulp roept, wordt hij beroofd van een kostbaar horloge en zijn telefoon. Zodra de buit binnen is, rent het duo weg,’ schreef de politie in een persbericht.

Tracker

Onder de auto van Doornbos zou een gps-tracker zijn aangebracht, waardoor hij kon worden gevolgd. De daders zijn volgens de politie tussen de 25 en 30 jaar oud.

Beroemdheden, waaronder voetballers, zijn vaker doelwit van Rolexrovers, zowel in binnen- als buitenland. Zulke overvallen gaan niet zelden gepaard met grof geweld.

Tadic

Vorig jaar werd Ajaxspeler Dusan Tadic ook in Amsterdam overvallen door twee mannen. Ze bedreigden de Serviër toen hij de auto uitstapte, waarna de Ajacied probeerde te vluchten. Het kwam tot een handgemeen. Niet veel later vluchtten de daders zonder buit. Eerder werd al bekend dat de Rolexbende de voetballer in het vizier had.

In 2021 was het huis van de Israëlische voetballer Eran Zahavi het doelwit van criminelen. Terwijl de voormalig PSV’er van huis was, werd zijn gezin overvallen. Ook dat gebeurde in Buitenveldert.