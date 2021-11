Oud-commissaris Jan Pronker krijgt Frans Banninck Cocq Penning

De Frans Banninck Cocq Penning. Beeld Gemeente Amsterdam

Bijna vijf decennia duurde zijn carrière. In 1976 begon Jan Pronker als politieman, in een beduidend kleiner Amsterdam. Het was een enerverende loopbaan met problemen in de geest van de tijd. Van tippelaars in de Utrechtsestraat in 1976 tot aan relschoppers tijdens de kroning van Beatrix in 1980, de aanhouding van Willem Holleeder en Dino Soerel in 2003 en de strijd tegen jongens die vanaf scooters tassen van vrouwen stalen en wegscheurden in 2013.

🎖 Jan Pronker heeft zojuist de Frans Banninck Cocq Penning ontvangen uit handen van burgemeester Halsema.



De politieman, die na 45 jaar dienst met pensioen is gegaan ontvangt de onderscheiding vanwege zijn inzet om de stad veiliger te maken. pic.twitter.com/ze3W19LwLB — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) 8 november 2021

Van agent groeide hij via vele chefsfuncties door tot plaatsvervangend korpschef. Voor al die jaren hard werken en inzet om de stad veiliger te maken, ontving Pronker maandag een Frans Banninck Cocq Penning van burgemeester Femke Halsema.

“Het is een supertijd geweest,” zei hij tijdens een interview in november 2020, toen hij de politie verliet. Concrete plannen voor na zijn leven als politieman waren er destijds nog niet. “Ik wil mijn hobby fotografie weer oppakken, wil weer gaan sporten en ook zo nu en dan weer eens naar een wedstrijdje van Feyenoord.”

Want zijn 45 jaar als politieman in Amsterdam, hebben er niet voor kunnen zorgen dat zijn liefde is omgeslagen naar Ajax. Hij blijft een groot Feyenoordfan.