Oud-burgemeester van Amsterdam Ed van Thijn (87) overleden

Ed van Thijn bij de onthulling van het Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Beeld ANP / Robin Utrecht

Dat laat de gemeente Amsterdam zondagavond weten namens de familie Van Thijn. Het leven van Van Thijn stond, naast zijn politiek-bestuurlijke loopbaan, in het teken van de Tweede Wereldoorlog. Hij overleefde de holocaust ternauwernood en publiceerde en sprak in zijn latere leven veel over de impact van de oorlog op hemzelf en zijn familie.

Landelijk bekend werd Van Thijn toen hij in de jaren zeventig Kamerlid van de PvdA werd en later ook minister. Daarna stapte hij over naar het lokaal bestuur. Van Thijn was van 1983 tot en met 1994 burgemeester van Amsterdam. Van Thijns grote verdienste was dat hij de stad met strakke hand bestuurde in een chaotische tijd, aldus zijn biograaf Willem van Bennekom in 2018.

Krakersrellen tot Bijlmerramp

De gruwelijke geschiedenis van de holocaust zat in hem, zoals die geschiedenis in Amsterdam zit, aldus burgemeester Halsema. Zij ontmoette haar voormalige ambtsgenoot voor het laatst bij de opening van het Nationaal Holocaustmonument aan de Weesperstraat. “Hij was diep ontroerd om daar, in zijn stad, de namen van zijn familieleden terug te vinden,” zegt Halsema in een reactie. “Van Thijn heeft Amsterdam door roerige perioden geleid, van krakersrellen tot de Bijlmerramp, rechtvaardigheid en rechtstatelijkheid waren altijd zijn leidraad. Ik bewonderde hem daar diep om.”

Zijn tijd als eerste burger van de hoofdstad was net zo kleurrijk als zijn karakter. Als burgemeester ontsnapte hij in 1985 aan een aanslag door krakers, probeerde hij de Olympische Spelen van 1992 naar de stad te halen en verklaarde hij schrijver Willem Frederik Hermans persona non grata na een bezoek aan Zuid-Afrika tijdens de culturele boycot.

Van Thijn zal na de kerstdagen begraven worden in kleine kring, rekening houdend met de coronamaatregelen, laat Felix Rottenberg weten namens de familie. De gemeente Amsterdam zal een condoleanceregister openen.

Necrologie