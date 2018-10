Oud-burgemeester Cohen: 'I amsterdam is een mooie slogan'

Job Cohen was burgemeester van Amsterdam in 2004 toen de veelbesproken letters I amsterdam werden geplaatst. "Ik vind het een mooie slogan, omdat het wat mij betreft het wezen van Amsterdam weergeeft," zei hij maandagavond in Nieuwsuur.



Vorige week werd bekend dat een meerderheid van de gemeenteraad wil dat de beroemde letters op het Museumplein verdwijnen. De slogan is een symbool geworden voor het massatoerisme, dat een nieuw, kritisch punt bereikt, vindt de raad.



Klauteren

Daar is Cohen het niet mee eens. "In Amsterdam kan zo veel. Niet alles mag, maar er kan heel veel." Cohen denkt dat mensen naar Amsterdam gaan omdat het een fantastische stad is. "Mensen gaan echt niet alleen naar Amsterdam om op de letters te klauteren. "



De oud-burgemeester draagt al tien jaar lang met trots een zwarte linnen tas met de letters I amsterdam, "of ik nou naar Amsterdam, Den Haag of naar Utrecht ga."



