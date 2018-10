Oud-brandweerlieden slaan alarm bij minister

Door de veelheid aan interne conflicten is volgens de briefschrijvers een angstcultuur ontstaan bij het korps. Daardoor komt de kwaliteit van de brandweer in het geding, staat in de brief die AT5 in bezit heeft. 'Omdat opkomsttijden kunnen worden aangepast, lijkt het of de brandweerzorg kwalitatief hetzelfde blijft. Dit is echter niet het geval. Ook deze zorgen worden door de korpsleiding terzijde geschoven.'



Een brandweerwoordvoerder zegt op de hoogte te zijn van het bestaan van de brief, maar wil niet inhoudelijk reageren. Een woordvoerder van de minister doet dat evenmin.



Problemen spelen al langer

Het is al langer hommeles bij de brandweer in Amsterdam. Dezelfde groep die zich tot Grapperhaus heeft gericht deed in juni ook al een beroep op de klachtenprocedure van de veiligheidsregio, die bestaat uit Amsterdam en vijf buurtgemeenten.



Brandweercommandant Leen Schaap, in 2016 juist aangesteld om orde op zaken te stellen in de onrustige organisatie, had in mei forse kritiek geuit op zijn eigen personeel en noemde de medezeggenschapsraad van de brandweer 'de maffia van de medezeggenschap'.



Voor de vakbonden was dat reden om te vragen om een onderzoek naar Schaap. Dat verzoek is nooit gehonoreerd.



