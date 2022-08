Oud-bestuurslid Ercan Kaya: ‘Bestuur As-Siddieqscholen zal niet wijken’

De islamitische basisschool Al Maes aan de Jan van Riebeekstraat. Beeld Daphne Lucker

Voor volgers van de As-Siddieqscholen is het een déjà vu. Het bestuur van de basisscholen botste vaker met overheid en politiek, en het einde is nog niet in zicht, waarschuwt Ercan Kaya, tot dit voorjaar bestuurslid. “Ik ken deze mensen,” zegt hij over zijn oud-collega’s waar onderwijsminister Dennis Wiersma van af wil. “Ze zullen zich tot het uiterste verzetten.”

Maandag kondigde Wiersma de inzet van zijn zwaarste wapen aan: met een zogenoemde aanwijzing gaat hij het vertrek gelasten van het bestuur, dat volgens een uitgelekt rapport (zie kader) van de Onderwijsinspectie verantwoordelijk is voor financieel wanbeheer. “Je zou hopen dat ze de eer aan zichzelf houden,” aldus Kaya. “Maar ik voorzie een lange rechtsgang.”

Hirsi Ali en Wilders

Daar hebben ze ervaring mee in het bestuur van de As-Siddieqscholen Al Maes, Al Jawhara en Al Yaqoet. Al vanaf eind jaren 90 was er rumoer over ondermaatse prestaties, antiwesterse en anti-Joodse uitspraken en verhalen over fundamentalisme.

In 2003 drongen toenmalige VVD-Kamerleden Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders aan op sluiting. Nadien kruiste Lodewijk Asscher als wethouder de degens met de scholen en in 2009 zette het ministerie van Onderwijs het mes in de subsidie. Onder zware politiek druk stapte een omstreden imam van de Tawheedmoskee op als bestuursvoorzitter. In 2012 trad een andere Tawheedbestuurder, Samy Deghedy, aan en werd de informele band tussen de moskee en de scholen hersteld.

Als het aan Wiersma ligt zijn Deghedy’s dagen als voorzitter geteld. Hij denkt niet dat het huidige bestuur de zaken ten goede kan keren. Voor wethouder Marjolein Moorman geldt hetzelfde. “Ik steun de beslissing van de minister om in te grijpen en deel de zorgen over de ontwikkeling rond ISA (Islamitische School Amsterdam, de formele naam van het schoolbestuur, red.). Het is belangrijk dat er nu zo snel mogelijk een nieuw bestuur komt en de herstelopdrachten worden uitgevoerd.”

Koranlessen

Ercan Kaya heeft er een hard hoofd in. Hij lag als bestuurslid sinds de zomer van 2020 met Deghedy overhoop, onder andere over de benoeming van een directeur-bestuurder en de verhuur van lokalen aan de Tawheedmoskee voor Koranlessen. Ze belandden in de rechtszaal, waar Kaya beschuldigingen van intimidatie en onrechtmatige declaraties ontkende.

De juridische procedures draaiden om de vraag wie de rechtmatige bestuurders zijn. Met een medestander was Kaya bereid terug te treden, als de anderen dat ook zouden doen. Deghedy weigerde en won in de rechtbank. Minister Wiersma verlangt nu alsnog zijn vertrek.

Kaya: “Daar ben ik opgelucht over. Maar Deghedy zal niet wijken, hij wil de connectie van de moskee met de scholen en de Koranlessen intact houden. Ik hoop dat de directieleden en staf hem onder druk zetten om te vertrekken.”

‘Onafhankelijke interim-managers’

De bestuursvoorzitter reageert niet op verzoeken om commentaar. Advocaat Robert Jan Ouderdorp, die hem bijstond in de meest recente rechtszaak, gaat niet in op de vraag of nieuwe juridische stappen volgen. In een maandag aan ouders en medewerkers verstuurde brief maken Deghedy en de andere bestuurders geen aanstalten tot vertrek. Ze kondigen de komst aan van twee ‘onafhankelijke interim-managers’, die verbeteringen gaan doorvoeren. ‘We zullen van onze kant u voortdurend op de hoogte houden omtrent de voorgang,’ besluiten ze de brief.