Oud-bestuurder abortuskliniek mogelijk voor de rechter

Voor elke Nederlandse is een abortus gratis, de overheid betaalt

Als gevolg van die handelwijze keerden zorgverzekeraars meer geld uit dan feitelijk nodig was. Mogelijk leidt dat tot strafvervolging voor Van Herk en de bestuuder van Star MDC.



Overproductie

Door het faillissement van Casa in december moest ook de kliniek in Amsterdam de deuren sluiten. Daar werden jaarlijks zo'n 4000 abortussen uitgevoerd.



Abortusklinieken Utrecht, Heemstede en Almere vingen Amsterdamse vrouwen op.



Sinds deze maand heeft Amsterdam weer een eigen abortuskliniek. De Stichting Abortuskliniek Amsterdam is gehuisvest op de Sarphatistraat, in hetzelfde pand als waar Casa huisde.



Ook in andere steden zijn de gesloten Casa-klinieken vervangen door nieuwe organisaties. Voor het faillissement voerde Casa landelijk ongeveer 17.000 abortussen uit. Dat is de helft van het totaal aantal abortussen.



De overheid heeft de abortusmarkt nooit willen beïnvloeden. Het aantal abortussen in Nederland is al jaren stabiel: zo'n 34.000 per jaar. Voor elke Nederlandse is een abortus gratis. De overheid betaalt.



Die situatie leidde tot overproductie. Aangezien in Nederland tot relatief laat mag worden geaborteerd, maken veel buitenlandse vrouwen gebruik van het Nederlandse aanbod.



Lees terug: Chaos heeft abortusklinieken van Casa in zijn greep