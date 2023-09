Oud-Artisdirecteur Haig Balian benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Oud-Artisdirecteur Haig Balian tijdens de heropening van Het Groote Museum in 2022. Beeld Sophie Saddington

Balian kreeg de onderscheiding voor zijn uitzonderlijke bijdragen aan de Nederlandse cultuur en educatie. De overhandiging gebeurde tijdens het ingaan van het tiende jaar van het Artisplein, dat nadat het door hem werd geopend, uitgroeide tot geliefde plek onder zowel toeristen als Amsterdammers. Het Artisplein werd in 2015 bekroond met de Amsterdamse Architectuurprijs (de Gouden A.A.P.).

In 2003 werd Balian directeur van Artis. Hij wordt geprezen om de kunde waarmee hij de toen noodlijdende dierentuin transformeerde in een gezond en duurzaam bedrijf, waarin de natuur en natuurbeleving centraal staan. Onder zijn leiding kwam ook museum Micropia in Artis, dat een onderscheiding kreeg als meest vernieuwende en baanbrekende museum van Europa.

Het Groote Museum

Ook werkte Balian als filmproducent en -distributeur en was hij mede-eigenaar van de Minervabioscopen, een keten die later werd overgenomen door Pathé. Daarna was Balian als lid van de Raad van Toezicht van het toenmalige Filmmuseum betrokken bij de fusering tot het Eye Filmmuseum en de bouw van het huidige Eye. Als producent werkte hij aan Nederlandse filmklassiekers als Het meisje met het rode haar, Schatjes! en Mama is boos!.

Nadat Balian in 2017 stopte als directeur van Artis, was hij nog artistiek directeur van Het Groote Museum, dat gaat over de mens als onderdeel van de natuur en zijn rol in de wereld. Dit museum heropende in mei vorig jaar, na 75 jaar gesloten te zijn geweest voor publiek.

Balian over ‘het sluitstuk van zijn masterplan’: “Pas als je begrijpt wat je bent en hoe je verbonden bent met ander leven, ben je geen buitenstaander meer en kun je nadenken over de toekomst.”

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: