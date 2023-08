Oud-Ajacied Siem de Jong richtte een duurzaam kledingmerk op: ‘We weten allemaal wat er met het klimaat aan de hand is’

Siem de Jong is gestopt als profvoetballer, maar tijd om in een zwart gat verzeild te raken, heeft hij niet. De Jong is duurzaam ondernemer. ‘Voetbal kan een geweldig platform zijn voor veranderingen.’

Ergens in een pand op een bedrijventerrein langs de A10 sleept Siem de Jong (34) met een kartonnen doos. Van de kantoorruimte naar het atelier, waar drie kleermakers aan het werk zijn achter een naaimachine. Op 19 mei maakte hij in zijn afscheidswedstrijd voor De Graafschap twee goals tegen FC Den Bosch (3-1), maar zijn carrière als voetballer – hij was 16 jaar prof, werd vier keer kampioen met Ajax, speelde zes interlands en voetbalde onder meer bij Newcastle United, in de Verenigde Staten en voor PSV – is naadloos overgegaan in zijn carrière in de mode.

Ook in de hoedanigheid van aandeelhouder/eigenaar van modemerk ‘2050’ (spreek uit: twentyfifty) is De Jong niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Hij sjouwt met badstoffen draagtasjes en etuis. Die zijn vervaardigd uit oude handdoeken en linnengoed van een Haagse hotelketen. Hergebruik, dat is waar het bedrijf van De Jong (en van zijn broer Luuk, spits van PSV) zich op richt: 2050 is het jaar waarin de klimaatdoelstellingen uit het verdrag van Parijs moeten zijn gehaald.

Gezondere wereld

De broers De Jong begonnen zes jaar geleden al met het modemerk Mael. Ze vonden daarna een zakenpartner in Naz Kawan, oprichtster van A Beautiful Mess, een sociale mode-onderneming waar mensen met een vluchtelingenachtergrond werkervaring kunnen opdoen en een professioneel netwerk kunnen opbouwen. In haar atelier werd het talent van gevluchte kleermakers ingezet om kwalitatief duurzame producten te ontwerpen en produceren. Uit hun samenwerking ontstond 2050.

“We weten allemaal wat er met het klimaat aan de hand is,” zegt Siem de Jong. “Hoe kunnen dingen anders, beter? Grote merken en bedrijven zullen meer moeten doen met recycling en upcycling. Het zal steeds duurder worden om slecht te produceren. Kleine bedrijfjes als 2050 proberen daar nu een voorschot op te nemen. We produceren ook voor anderen, zij profiteren van ons netwerk en van onze expertise. Luuk en ik worden niet gedreven door geld, omdat we als voetballer goed hebben geboerd. We moeten wel rendabel zijn, uiteraard, maar we zullen qua omzet en groei niet snel door het dak gaan.”

Waar Luuk nog de meeste tijd en aandacht aan PSV geeft, is Siem een aantal dagen per week ‘op de zaak’. Strategisch meedenken vindt hij leuk. Partijen bij elkaar brengen. Zoals met FC88, opgericht door voormalig KNVB-medewerker Nicole Bekkers. “FC88 doet aan upcycling van oude voetbalshirts. Daar maken ze onder meer sporttassen en laptoptassen van. Heel tof. En zulke initiatieven waaien niet snel over. Het zal alleen maar meer worden.”

Het zijn kleine stapjes op weg naar een gezondere wereld. Kleine stapjes die De Jong ook privé probeert te zetten. Minder vliegen, met de elektrische auto op vakantie, bijvoorbeeld. “Een welvarend mens is een van de grootvervuilers. Maar het is lastig om alles om te gooien, je moet bijna uit de maatschappij stappen wil je klimaatneutraal leven. En dan nog heb je als individu weinig impact. Maar dat is geen reden om helemaal niets te doen.”

Lange adem

Het professionele voetbal laat ook een enorme ecologische voetafdruk achter. De Jong ziet echter een voorbeeldrol voor de sport. “Voetbal kan een geweldig platform zijn voor veranderingen: de manier waarop stadions worden gebouwd en gebruikt, de manier waarop teams zich verplaatsen. Maar ik denk ook aan de bedrijven die je wil binden aan je club of bond. Wat voegen sponsoren toe, naast het geld dat ze investeren? De Uefa en de Fifa willen op het gebied van duurzaamheid het voorbeeld geven, maar de grote bedrijven waarmee ze samenwerken geven daar geen blijk van.”

Het is een kwestie van de lange adem, van doorzetten, van benadrukken van het belang. “Vijftig jaar geleden stonden de mensen ook allemaal met een sigaar in de mond op de voetbaltribunes. Nu is elk stadion rookvrij.”

De Jong heeft het contact met het voetbal nog niet verloren. Met ex-collega’s en gelijkgestemden Daley Blind (Girona) en Jan Vertonghen (Anderlecht) bestiert hij ook een bedrijfje genaamd Teamplayers – een platform voor duurzame sponsoring en investeringen in de sport. En in zijn vrije uurtjes volgt hij online een snelcursus bij de Uefa: Certificate in Football Management. “Een soort voetbalbedrijfskunde. Je krijgt inzicht in structuren van voetbalbonden, omgang met stakeholders, financiën.”

Breed ontwikkelen

Met Ajax is De Jong in gesprek om mee te lopen in de organisatie. Hij is vooral geïnteresseerd in leiderschap en coaching. Hoe draait de club, los van wat op het veld gebeurt? Welke aspecten spelen daarbij een rol? “In het verleden was het voor voetbalclubs toch een kwestie van zoveel mogelijk geld binnenharken, presteren en van seizoen naar seizoen leven. Het is nu veel bedrijfsmatiger. Hoe Ajax zich positioneert en manifesteert vind ik heel knap. For the future; daar zit een idee en een plan achter. Ik spreek af en toe met Menno Geelen, commercieel directeur. Ik wil me zo breed mogelijk ontwikkelen.”

Het is een prikkelend idee: oud-spelers als Siem de Jong, Daley Blind en Jan Vertonghen die meehelpen Ajax een nieuw tijdperk in te loodsen. De Jong glimlacht om de suggestie. Hij zegt zeker geen nee, maar hij probeert eerst even afstand te nemen van zijn actieve carrière. Een hobbelige loopbaan kende hij, met een vroege piek en een tweede deel waarin een klaplong een stevig stempel drukte en kleine(re) blessures hem dwarszaten. “Maar overall is het prachtig wat ik heb meegemaakt. Vier kampioenschappen met Ajax, en met die ene titelwedstrijd tegen FC Twente op 15 mei 2011 als absoluut hoogtepunt. Een iconische partij waarin ik twee keer mocht scoren.”

En nu? Nu doet hij even niets met een bal. Ja, een potje padel af en toe. De Jong is onder meer gevraagd om in AFC 3 te komen spelen. Nog niet. “Ik doe af en toe een duurloopje, breng de kinderen naar school of de opvang en dan ga ik naar mijn werk. Dat is voor mij vrijheid. Die trek naar het veld komt vanzelf weer.”

Luister onze Ajaxpodcast Branie: