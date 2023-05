Oud-Ajacied Quincy Promes vervolgd wegens cocaïnesmokkel

Quincy Promes in het shirt van Spartak Moskou. Beeld Getty

De oud-speler van Ajax werd al geruime tijd verdacht van betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. In het verleden werd hij tot twee maal toe door de Amsterdamse recherche aangesproken op zijn contacten met criminelen.

Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie besloten hem te vervolgen voor betrokkenheid bij de invoer van twee partijen cocaïne. Het zou gaan om een partij van ongeveer 650 blokken cocaïne en een partij van bijna 720 kilo coke. De drugs werden in januari 2020 in de haven van Antwerpen onderschept.

Telefoon afgeluisterd

In het onderzoek naar de vermeende drugshandel van Promes luisterde de politie zijn telefoon af. In de afgeluisterde gesprekken sprak Promes over een steekpartij tijdens een familiefeest in Abcoude. Daarbij zou de voetballer een neef met een mes in zijn knie hebben gestoken. In die zaak eiste het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van twee jaar tegen de voetballer wegens zware mishandeling.

Justitie achtte poging tot moord of poging tot doodslag niet bewezen. Promes zou tijdens en na de steekpartij weliswaar hebben geroepen dat hij zijn neef wilde doden, maar er zou uit zijn handelen onvoldoende zijn gebleken dat hij dat ook echt zou doen. Ook nam hij volgens de officier van justitie niet het aanmerkelijke risico dat zijn neef zou overlijden.

Eigenlijk zou de rechtbank in maart al uitspraak doen in de zaak van de steekpartij. De rechtbank besloot de zaak echter te heropenen.

Geen heropening

Reden daarvoor waren de telefoontaps in de zaak van de steekpartij, die dus voortkwamen uit een drugsonderzoek. De reden voor dat onderliggende onderzoek was de advocaten van Promes niet duidelijk, daarom vroegen ze om heropening van de zaak. De rechtbank ging mee in dat verzoek.

Het is niet duidelijk of het Openbaar Ministerie Promes daarom nu vervolgt. Maar dat ligt wel voor de hand.

Robert Malewicz, de advocaat van Quincy Promes, wil niet op de nieuwe vervolging reageren. “Ik zal tijdens de zitting van maandag een nadere toelichting geven,” aldus de raadsman.

Maandag gaat de zaak over de steekpartij verder in de rechtbank Amsterdam. Aansluitend is er een pro-formazitting in de cocaïnezaak. Of Quincy Promes verschijnt, is nog zeer de vraag. De voetballer zit momenteel in Rusland.