Oud-Ajacied Heinz Schilcher overleden

Hij was eerst als speler en later als succesvol technisch directeur (1992-2006) aan de Oostenrijkse club verbonden.



Oostenrijker Schilcher stapte in de zomer van 1971 van Sturm Graz over naar Ajax. "Voor een miljoen schilling, het was de eerste miljoenentransfer in de historie van de club," liet Sturm Graz weten. "Voor ons is hij een legende."



Europa Cup

Met Ajax won de middenvelder, die in Amsterdam geen vaste basisspeler was, onder meer twee keer de Europa Cup voor landskampioenen (1972 en 1973) en twee landstitels. Schilcher, die goed bevriend raakte met Johan Neeskens, werd in januari 1974 verkocht aan Paris FC in Frankrijk.



Na zijn actieve loopbaan fungeerde de Oostenrijker ook nog onder meer als scout van Ajax, dat volgende week in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz speelt.