Oud AFC-speler Marien Willemsen op 38-jarige leeftijd overleden

Marien Willemsen in het shirt van AFC, februari 2018. Beeld Remko Kool/ProShots

De in Amsterdam geboren Willemsen begon zijn voetbalcarrière bij de profs in de jeugd van AZ. Bij die club maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal voor Jong AZ. Daarna kwam hij in de eerste divisie ook nog uit voor Telstar en Almere City.

In 2011 stopte Willemsen als profvoetballer en ging hij voetballen bij Spakenburg. In 2013 maakte hij de overstap naar AFC in Amsterdam. Met beide clubs werd hij kampioen van de topklasse, het hoogste amateurniveau. In 2018 sloot hij zijn carrière af bij AFC.

Willemsen leed al enkele jaren aan kanker en overleed aan de gevolgen daarvan.

Gisteren is helaas oud AFC 1 speler Marien Willemsen overleden. Hij speelde 139 keer voor AFC 1 en werd in 2014 kampioen van de Topklasse. In 2016 werd hij verkozen tot Speler van het Jaar.



Wij wensen zijn familie en dierbaren heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies. pic.twitter.com/c0ypM7kB3R — A.F.C. Amsterdam (@AFC_Amsterdam) 15 april 2023

