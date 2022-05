Otters, woelmuizen en reeën: natuurgebied Diemerscheg wordt geschikt gemaakt voor komst nieuwe soorten

Het moerassige weidegebied tussen Diemen en Driemond moet een populaire pleisterplaats worden voor weidevogels. Beeld Nosh Neneh

Met twee snelwegen, een spoorweg en een kanaal is de Diemerscheg een druk en belangrijk infrastructureel knooppunt voor het transport van de mens. In de omgeving van het Diemerbos zijn nu de werkzaamheden van start gegaan die het gebied ook geschikt moeten maken als leefgebied of rustplek voor nieuwe soorten als de otter, de bever, de ree, de meervleermuis en de Noordse woelmuis. “Het zijn soorten die al voorkomen in het Naardermeer en omgeving,” vertelt ecoloog Judith Weijers namens de provincie Noord-Holland. “We gaan er nu voor zorgen dat ze hun leefgebied kunnen uitbreiden richting Amsterdam en Waterland.”

Een van de speerpunten in de werkzaamheden is de aanpak van de Gemeenschapspolder. Het moerassige weidegebied tussen Diemen en Driemond moet een populaire pleisterplaats worden voor weidevogels. “Dat realiseren we door onder meer te zorgen voor bloem- en kruidenrijke graslanden,” legt Weijers uit. “Dat is goed voor insecten, en dus ook voor broedende weidevogels. Een ander maatregel is het verder vernatten van het gebied. Daar houden de grutto, de tureluur en de kievit ook van.” Van rust trouwens ook: voor de recreant komen er een laarzenpad en een ruiterpad die in een wijde cirkel rond het broedgebied lopen.

Plas-dras

Het vernatten van de ondergrond – dat ook wel plas-dras wordt genoemd – gaat op meer plekken in de Diemerscheg gebeuren. Achter het winkelcentrum Maxis bij Muiden zijn in een nat natuurgebied vorig jaar acht waterbuffels aan het werk gezet.

Weijers: “Het is een proef die er veelbelovend uitziet. Er zijn al drie jongen geboren in de groep. Het is lastig om in de natte natuur met maaimachines te werken, en de waterbuffels lijken een goed alternatief. Zij houden al grazend de doorgang vrij voor andere zoogdieren zoals de vos, de otter en de ree. Als de evaluatie goed uitpakt, kunnen ze ook op andere plekken aan de slag.”

De provincie is niet alleen aan het werk in de Diemerscheg. Het gebied is een lappendeken van stukken en stukjes groen, met als middelpunt het Diemerbos. Ook Staatsbosbeheer, het groengebied Amstelland en de gemeenten Amsterdam, Diemen en Gooise Meren investeren in nieuwe natuur met ruimte voor recreatie. Dat gebeurt onder meer door de aanleg van een natuurboulevard langs het IJmeer, de komst van een vogelobservatiewand bij de Diemer Vijfhoek (ijsvogels!), het realiseren van nieuwe zwemstrandjes in het IJmeer bij Diemen en Muiden en een fietsroute rond de hele Diemerscheg.

Verbranding van veen

Interessant zijn ook de plannen om van het Diemerbos, nu vooral een favoriete plek voor honden, baasjes en uitlaatcentrales, het grootste natte klimaatbos van het land te maken. Door ook in het bos het waterpeil op te schroeven, kan een halt worden toegeroepen aan de verbranding van veen, een van de grote veroorzakers van stikstof.

De vernatting van het bos vraagt wel om een vlonderpad en nieuwe boomsoorten die tegen natte voeten kunnen: de els, de beuk, de wilg en de populier bijvoorbeeld. “Het is een van de mogelijkheden die we hebben om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan,” aldus Weijers.

Een enquête van de gemeente Amsterdam leerde vorig jaar al dat de overgrote meerderheid van de omwonenden en gebruikers van de Diemerscheg enthousiast zijn over de plannen. Natuurlijk is er altijd reden tot zorg, bijvoorbeeld over de vraag of de vernatting van het gebied niet zal leiden tot meer overlast van muggen. En de grote opknapbeurt heeft mogelijk als gevolg dat er te veel bezoekers naar het gebied komen en het gedaan is met de rust.

Nog een punt van aandacht: die naam Diemerscheg met zijn dubbele harde G, kan daar niet iets beters voor worden verzonnen? Het verdronken bos van Diemen? Amsterdam Wet Forest, home of the water buffalo?