Otten: FVD gaf bijna half miljoen uit aan Amsterdamse campagne

Thierry Baudet en Annabel Nanninga van Forum voor Democratie tijdens de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen. Beeld ANP

Dat schrijft de geroyeerde oud-voorzitter Henk Otten, tegenwoordig zelfstandig senator. Hij werd deze week geroyeerd na een langlopend meningsverschil met partijleider Thierry Baudet en geruzie over geld binnen Forum. Volgens Otten zijn de financiële conflicten die momenteel worden uitgevochten binnen de partij onder meer terug te voeren op de dure campagne die Forum voor Democratie gevoerd heeft in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

De partij deed toen alleen mee in Amsterdam, en spendeerde bijna een half miljoen euro om onder leiding van Annabel Nanninga uiteindelijk drie zetels te behalen in de gemeenteraad. “Ik heb in de tweede helft van 2018 alles op alles moeten zetten om de zaak bij FVD qua liquiditeit weer recht te trekken, hetgeen uiteindelijk ook is gelukt,” aldus Otten. Forum voor Democratie investeerde het campagnebudget vooral in online-reclame voor de partij. Ook werd een peiling besteld bij Peil.nl / Maurice de Hond.

Uitzonderlijk budget

Voor Amsterdamse begrippen is het budget uitzonderlijk en vele malen hoger dan de fondsen die de andere partijen beschikbaar hadden. Bij D66 was ongeveer 140.000 euro vrij gemaakt, waarmee acht zetels werden gehaald, de VVD scoorde zes zetels met een budget van rond de 100.000 euro, GroenLinks werd met tien zetels de grootste partij met een budget van ruim 120.000 euro.

Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, die net als Forum drie zetels haalde in de raad, schrok zich helemaal een hoedje toen hij de bedragen zag die Otten donderdag publiceerde op sociale media. “Als wij tienduizend euro hadden, was het veel geweest!”