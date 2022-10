Osiris Diawara rende in Broek in Waterland in een regen van politiekogels zijn dood tegemoet

Na de roofoverval op Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord en een wilde achtervolging tot in Broek in Waterland, werd een van de overvallers doodgeschoten door de politie. Het was de 46-jarige Osiris Diawara uit Parijs. Dit is zijn verhaal.

De Franse politiebrigadier klopt op de deur van een woning op de zevende verdieping van een wit appartementencomplex in de Parijse banlieue Montreuil-sous-Bois. Het is 21 mei 2021, de agenten zijn hier op verzoek van hun collega’s uit Nederland. Een 44-jarige man doet de deur open. Daarop laat de politie hem weten dat de woning doorzocht gaat worden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

De man zegt dat hij vandaag alleen is, maar dat hij samenwoont met zijn twee jaar oudere broer Osiris. De Franse agenten vertellen hem daarop het slechte nieuws. Zijn oudere broer is door de politie doodgeschoten in een weiland in Broek in Waterland, vlak bij Amsterdam. Doordat zijn vingerafdrukken in de politiesystemen staan, zijn ze erachter gekomen dat Diawara de overledene is.

Osiris’ broer is niet op de hoogte van de dood van Osiris. “De laatste keer dat ik Osiris zag, was op dinsdag 18 mei in de ochtend, voor hij naar zijn werk ging als chauffeur voor gehandicapte kinderen. Ik heb hem sindsdien niet meer gezien.”

Als de rechercheurs het appartement vervolgens doorzoeken, komt de 14-jarige zoon van Osiris binnen. Hij laat zijn schoolrapport aan de agenten zien.

Kriskras door Noord

In Nederland en ver over de landsgrenzen is de overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord dan al twee dagen het gesprek van de dag. Bij het bedrijf Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan hebben gewapende overvallers voor bijna 15 miljoen aan edelmetaal gestolen. Niet alleen bij de overval is geschoten. Op hun vlucht zijn de rovers kriskras en al schietend door Noord richting Broek in Waterland gereden. Nadat de overvallers hun buit hebben overgeladen, auto’s in brand hebben gestoken en zijn overgestapt in nieuwe vluchtauto’s, zijn ze vastgelopen in het dorpje.

De beelden van de rennende rovers die door een weiland vluchtten zijn de wereld overgegaan. Na hun overgave bleek Osiris Diawara fataal getroffen door een politiekogel; die had hem in zijn linkersleutelbeen geraakt, waar het kogelwerende vest dat hij droeg hem niet beschermde.

Braqueurs

Niet alle braqueurs zijn opgepakt. Nog altijd zoekt de politie vier verdachten. Ook een deel van de buit, zo’n 4 miljoen euro, is niet teruggevonden. Daarnaast is in deze zaak onduidelijk gebleven wie de genius is achter de uiterst professioneel voorbereide roof. Opdrachtgevers zijn niet aangehouden en het is niet duidelijk op basis van welke informatie de rovers bij Schöne Edelmetaal zijn uitgekomen.

Desondanks behandelt de Amsterdamse rechtbank vanaf maandag de zaak tegen 8 vermoede roofovervallers. Tijdens 13 zittingsdagen die voor het proces zijn ingeruimd, krijgen zij de gelegenheid hun uitleg te geven aan de gebeurtenissen van 19 mei 2021.

Heikel punt in de zaak is het geweld dat tijdens de roof en de wilde achtervolging daarna gebruikt is. Dat agenten die op de melding waren afgekomen hachelijke momenten hebben beleefd, staat vast. Uit het onderzoek door de rijksrecherche, zoals dat standaard wordt ingesteld als de politie heeft geschoten, blijkt hoe groot de chaos en paniek na de overval waren. Meerdere politiemensen hebben verklaard dat wapens op hen gericht werden of dat op ze geschoten is. Daarom is de overvallers, naast diefstal met geweld en brandstichting, ook poging tot doodslag op politiemensen ten laste gelegd.

Beeld Ted Struwer

Meer geweld voorkomen

De agenten die schoten in het weiland, deden dat naar eigen zeggen en volgens onderzoekers om nog meer geweld te voorkomen. Zij wisten niet dat de overvallers op dat moment geen wapens meer hadden.

De verdachten hebben zich altijd op het standpunt gesteld dat ze alleen in de lucht hebben geschoten. Om angst aan te jagen. Het feit dat niet één kogel afkomstig uit hun wapens in een politieauto of bijvoorbeeld een huis is gevonden, moet die bewering ondersteunen. De kogelgaten die zijn aangetroffen, bleken allemaal veroorzaakt door politiemunitie.

Als de rechtbank dat ook zo ziet, vervalt de ten laste gelegde poging tot doodslag op politiemensen en kunnen de overvallers alleen worden veroordeeld voor diefstal met en geweld en bedreiging. Dat scheelt vanzelfsprekend aanzienlijk in de strafmaat.

Voor één betrokkene maakt het allemaal niets meer uit: Osiris Diawara. Wie was de ‘grote Arabier' en wat was zijn rol bij de overval?

‘Montreux’

‘Montreux’. Onder die bijnaam kent Sidy S. (39) Osiris Diawara. S. is een van de mannen die zijn aangehouden in het weiland bij Broek in Waterland. Op 16 juni 2021 wordt hij verhoord door de Landelijke Eenheid. Sidy S. en Diawara hebben elkaar leren kennen in de gevangenis in 2002. Echt veel gingen ze niet met elkaar om, vertelt hij de politie. In de dagen voor de overval is hij door Diawara benaderd voor een overval op een depot van geld en goud. “Hij zei dat het over iets ging,” vertelt Sidy S., die een schuld van 12.000 euro heeft. “Hij kende mijn financiële situatie en vroeg mij of ik wilde meedoen. lk wilde in het begin niet, vanwege mijn gezinssituatie. Hij heeft mij overgehaald om mee te doen.”

Wanneer de politie vervolgens vraagt wie het contactpersoon van Diawara is geweest, zegt Sidy S. dat hij dat niet weet. Hij heeft de opdracht gekregen een deken mee te nemen. Vervolgens ontmoeten Diawara en S. elkaar in de vroege ochtend van 18 mei 2021 aan de Porte de Bercy, aan de rondweg van Parijs.

Sidy S. neemt plaats op de passagiersstoel van een zwarte Porsche Cayenne. Diawara zit op de achterbank. Achter het stuur zit El Hachmi A. Ook hij zal later verklaren door Diawara benaderd te zijn voor de overval. Volgens hem deed Diawara dat in opdracht van ‘een groot figuur’ in Frankrijk.

Gedrieën rijden ze eerst naar Brussel. Vervolgens gaat het naar de wijk Borgerhout in Antwerpen. Daar worden de kentekenplaten van de auto gewisseld. Dan gaat het naar Amsterdam, waar de drie de te nemen vluchtroute alvast een keer rijden ter verkenning. Ook voelt Diawara aan de toegangspoort van Schöne Edelmetaal. De latere overvallers parkeren de Porsche en een Audi A6 in de omgeving van het pand van Schöne.

In een Renault Megane rijden ze vervolgens terug naar België. Daar ontmoeten ze een aantal Belgen die ook bij de overval betrokken zullen zijn. Ze worden gebriefd. Enkelen krijgen een video te zien van het bedrijf. Daarnaast worden volgens de politie beelden getoond die een paar weken daarvoor, op 28 april, met een drone zijn gemaakt toen de vrachtwagen van Brinks langskwam bij Schöne.

Tassen vol wapens

De volgende ochtend komen nog 7 Belgen naar het Antwerpse huis. Ze hebben kogelwerende vesten en tassen vol wapens bij zich: pistolen, een machinegeweer en een shotgun. Sidy S. zal later verklaren dat hij de kalasjnikov (AK-47) nam zodat Diawara die niet kon kiezen. “Diawara is niet echt gewelddadig, maar hij is impulsief.”

Dan gaat het naar Amsterdam, om daar uiteindelijk in meerdere auto’s te wachten op wat komen gaat. De verschillende groepjes staan met elkaar in verbinding via portofoons. Rond twee uur ’s middags arriveert het waardetransport. Tien minuten later ramt de Porsche met daarin Sidy S., Diawara en El Hachmi A. de toegangspoort van Schöne Edelmetaal. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe Diawara twee minuten later met een shotgun in zijn handen naar de auto rent. Tijdens de overval worden 15 dozen achterin de Porsche gelegd. Om mensen af te schrikken, schiet Sidy S. met de AK-47 in de lucht.

Met een bloedgang

Minuten later scheurt de Porsche Cayenne met een bloedgang door Amsterdam-Noord. Bij de IJdoornlaan zien agenten een man met een kalasjnikov uit het raam van de Porsche hangen. Twee schoten klinken. Ook vanuit een andere vluchtauto wordt met een kalasjnikov geschoten.

Bij Broek in Waterland wordt de buit overgeladen, stappen de overvallers in een Renault Megane en steken ze de Porsche in brand. In het lintdorpje rijden de overvallers zich vast. De Megane rijdt een tuin in. Vier overvallers stappen uit, onder wie Diawara. Hij gooit zijn geweer in de sloot en waadt door het water.

Met enkele anderen, onder wie Sidy S., hoopt hij via een weiland achter de huizen te ontsnappen. Daar rent Osiris Diawara uit Parijs in een regen van politiekogels zijn dood tegemoet.

Na afloop vind de politie Diawara’s shotgun. In het magazijn passen vijf patronen. Er zitten er vier in. Ergens langs de route is nog een vijfde patroon gevonden. Mogelijk heeft Diawara met het wapen niet één schot gelost.

‘Wij hadden geen wapens meer’ Nog twee andere overvallers zijn geraakt door politiekogels: het gaat om de Belgen Nourdin H. en Karim el. G. De twee veertigers zijn afkomstig uit België. Karim el G. wordt beschouwd als degene die vanuit de andere vluchtauto met een AK-47 heeft geschoten. “Wij zijn gekomen om iets te stelen en de politie heeft haar werk gedaan,” zegt hij tijdens een verhoor. “Toen wij in de weilanden renden, toen hadden wij geen wapens niks meer, toen had de politie niet moeten schieten. Wij waren met de rug naar de politie gekeerd en waren aan het rennen.”

Recherche in het weiland waar verdachte Osiris Diawara is omgekomen. Beeld Michel van Bergen

