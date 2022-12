Osdorp ziet Marokko verliezen maar blijft trots: ‘Alhamdullilah, we hebben de halve finale bereikt als eerste Afrikaans land’

De Marokkaanse droom duurde bijna de volle maand van het WK voetbal in Qatar. Bij eetcafé Tetouan in Osdorp zaten ze woensdag op het puntje van de stoel, om Marokko te zien verliezen in de halve finale tegen Frankrijk (2-0).

Wat nou als Marokko de Argentijnen had getroffen in de finale? Zover komt het niet: Marokko wordt geklopt, door een vroeg doelpunt in de vijfde minuut en een tweede treffer, diep in de tweede helft.

Aan de steun in Amsterdam-Osdorp ligt het niet. Aan Tussen Meer hebben meerdere horecazaken kaarten verkocht om op schermen de wedstrijd uit te zenden; Artisani deelt bitterballen met Marokkaanse vlaggetjes uit en heeft een dj in huis. Ook theater De Meervaart zit weer afgeladen vol.

Stoelen in busformatie

Bij eetcafé Tetouan aan het Dijkgraafplein zijn alle tafels opzijgezet en staan de stoelen in busformatie. Eigenaar Badar Morabet (52) slaat op een onvoorstelbaar grote trommel, die hij om zijn lijf gebonden heeft. Achter de counter neemt hij nog bestellingen op, al is het om half acht nog moeilijk om eten te krijgen. Al het publiek hier - zeker tachtig man - moest immers gevoed worden. Ook de afgelopen wedstrijden was het hier druk.

Als Morabet op zijn trommel slaat, doet enkele rijen verder de 35-jarige Anouar Diba mee. Hij heeft een kleiner exemplaar. Brengt het geluk? “Nee, daar geloven we niet in. Het gaat om gezelligheid, mensen vrolijk maken. Dat hoort bij onze cultuur.”

Aan het begin van de avond is iedereen nog uitgelaten en vol goede hoop voor Marokkaanse winst. Wie weet helpen de drie grote vlaggen die aan de muur hangen, of de roodgroene ballonnen. De cafégangers in Tetouan zijn realistisch, ze treffen niet zomaar een tegenstander, maar zijn goedgemutst.

Koerd

Mohamed Yassine Boumzaouad (30) verwacht 2-1 voor Marokko, binnen reguliere tijd. Hij heeft zijn beste vriend Jimmy en broertje Amin meegenomen. Jimmy is geen Marokkaan, maar Koerd; toch voelt hij het vanavond mee alsof het zijn land betreft.

Hij is geboren en getogen op het Mercatorplein en is veel met Marokkanen in zijn leven in aanraking gekomen. “Ik heb zoveel aan ze gehad; eten, liefde. Ze betekenen echt veel voor me.”

Mohamed Boumzaouad beschrijft de afgelopen paar weken alsof hij ‘een emotie ervaarde die hij nooit eerder ervoer.’ Als hij toch een poging waagt om dit te beschrijven, zegt hij: “Het voelt als een droom.”

Ruw wakker

Maar hij wordt, net als het café, ruw wakker geschud op het moment dat Hernández de 1-0 maakt voor Frankrijk, al vroeg in de wedstrijd. Het luide getrommel, het indringende gezang tijdens het Marokkaanse volkslied, het valt allemaal even stil. De emotie wordt teruggevonden bij de poging van Ounahi in de tiende minuut en (het protest tegen) de gele kaart voor Boufal.

In de pauze wordt er druk in het café vergaderd wat er nu precies misgaat. Mo (36) heeft de hele eerste helft moeten wiebelen van zijn ene op zijn andere been: nu hij een stoel heeft gevonden, kan hij erop los analyseren. “Je merkt dat Marokko zenuwachtig is en veel meer moet aanvallen dan verdedigen. Maar ja, het blijft voetbal, de bal is rond.”

En zo klinkt ook een Cruijffiaanse waarheid door in Tetouan. De tweede helft wordt ingegeven door veel meer emotie en levendigheid, als Marokko vaker het zestienmetergebied van de Fransen weet te bereiken. Het zorgt ervoor dat de bezoekers van Tetouan regelmatig van hun stoel springen. “Dit is weer voetballen, bro!,” klinkt het.

Maar dan is daar Kolo in minuut 79, die de Fransen op 2-0 brengt. De Marokkaanse droom van Boumzaouad en vele andere Marokkaanse Nederlanders, nee, vele Marokkanen en Afrikanen en andere sympathisanten over de hele wereld, die komt toch echt ten einde. Na het fluitsignaal volgt een lang applaus en verlaten velen het café met opgeheven hoofd.

“Fraude!,” roept iemand, enkele andere mannen lachen lichtjes hun verdriet weg. Maar Mo blijft trots. “Alhamdullilah, we hebben de halve finale bereikt als eerste Afrikaans land.”