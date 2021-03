Orlando Lansdorf (1965-2021) was de wervelwind van de Zeedijk

Orlando Lansdorf Beeld Hester Baks

De meesten kenden hem als uitbundig, altijd vrolijk, met een lach van oor tot oor en licht hysterisch ook. De wervelwind van de Zeedijk. Maar Orlando Lansdorf kende ook veel verdriet in zijn leven. Afgelopen zaterdag overleed hij onverwachts in zijn slaap, 55 jaar oud.

Diana van Laar, zijn baas bij café ’t Mandje: “Orlando was dolenthousiast, en ik gebruik ‘dol’ heel bewust. Hij was geen Ghandi, maar heeft wel veel goeds gedaan voor heel veel mensen.”

Vriendin Hester Baks: “Als je met hem ergens kwam, wist achteraf niemand meer dat jij er ook bij was. Hij was altijd het stralende middelpunt, een echte gangmaker. Hij had ook een hele lieve en gevoelige kant. Het was niet alleen maar “ lang leve de lol”. Hij stond altijd klaar voor zijn vrienden en had een groot gevoel voor onrecht.”

Ex-vriend Jan van Breda: “Hij was heel erg veel.”

Nachtvlinder

Lansdorf werd in 1965 geboren in Paramaribo, een couveusekindje, maar groeide op in het Brabantse Veghel. Eenmaal in Amsterdam ontwikkelde hij zich tot een van de vlinders van de nacht.

Hij stond overal en nergens achter de bar, maar toch vooral in zijn geliefde Mandje op de Zeedijk. Van Breda: “Hij was een magneet. Waar hij werkte, kwamen de mensen op af.”

Lansdorf was danser, zanger, mannequin, model en drag queen. Hij had televisieoptredens bij Spuiten & Slikken en gaf tips in zijn workshop How to please your man.

Daarnaast was hij hiv-activist van het eerste uur. In de jaren negentig zat hij bij de Safe Seks Guerrilla, een groep jongens die met theatrale acts in kroegen, discotheken en sauna’s aandacht vroeg voor veilige seks. Toen hij zelf hiv kreeg, trad hij op met de Hiv Monologen. Hij zette zich in voor homoseksuele vluchtelingen en in Italië was hij mede-oprichter van hiv-testpunten.

Verdriet

Toch, achter de kamervullende lach van Lansdorf schuilde een hoop tegenslag. De relatie met zijn familie, Jehova’s getuigen, was zeer moeizaam. Hij had hiv, leed een turbulent leven en zat altijd krap bij kas. Ook had hij het zwaar met de zelfmoord van zijn vriend Thomas in 2016.

Lansdorf had een dochter en een zoon, aanvankelijk als donor bij een lesbisch stel, maar de laatste jaren werd het contact met zijn kinderen steeds hechter. Hij was apetrots op die twee.

Baks: “Orlando was een strijder. Hij krabbelde altijd weer overeind. Daarom klopt het ook gewoon niet dat hij nu zomaar in zijn slaap is overleden.”

Vorige week liet Lansdorf zich testen op corona. Zijn laatste post op Facebook is een foto van de teststraat bij de RAI: ‘En nu 48 uur wachten... .’ Dat heeft hij niet meer gehaald.

Aanstaande maandag wordt hij in zeer kleine kring gecremeerd. Een laatste rit over de Zeedijk kreeg geen fiat van zijn familie. Daarom kunnen er sinds vrijdag bloemen voor Lansdorf worden neergelegd bij het Homomonument.

“We hopen op een bloemenzee,” zegt Van Laar. “Laten we hem spetterend uitgeleide doen.”