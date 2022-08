Orkest van 75 Oekraïeners treedt op in Concertgebouw: ‘Muziek geeft een boost’

Het Concertgebouw werd in maart dit jaar verlicht in de kleuren van Oekraïne. Beeld ANP

De leden werkten in betere tijden voor podiuminstellingen in Lviv, Odessa en Kiev. Hun nieuwe gezelschap begon eind vorige maand aan een wereldtournee in Warschau, waar het is opgericht.

De Canadees-Oekraïense dirigent Keri-Lynn Wilson heeft ook de leiding in Amsterdam. Zij kwam oorspronkelijk met het idee voor het orkest. “We zullen strijden als soldaten van de muziek. We geven hiermee musici een stem en emotionele kracht in deze tijd,” lichtte ze eerder toe.

De Oekraïense, in Amsterdam wonende pianist Anna Fedorova soleert in het Concertgebouw. “In deze oorlogssituatie is het gemakkelijk het geloof in de kracht van het leven te verliezen,” zei Fedorova eerder tegen Het Parool. “Optimisme verdwijnt als sneeuw voor de zon. Mensen die vluchten, elders op onbekend terrein iets moeten opbouwen, je kunt het je niet voorstellen. Muziek geeft een boost.”

Op het programma staan onder meer Chopins Tweede pianoconcert en Dvořáks Negende symfonie.

The United Ukrainian Ballet Company

Het orkest wordt gesteund door de regering van Oekraïne, The Metropolitan Opera in New York en de Poolse Nationale Opera. Later deze maand treedt The United Ukrainian Ballet Company op in Carré in Amsterdam. Dit gezelschap, in Nederland opgericht door Igone de Jongh en Matthijs Bongertman, wordt gevormd door dansers uit de nationale theaters van onder meer Kiev en Charkov. Het danst in Amsterdam Giselle, in een nieuwe interpretatie van Alexei Ratmansky.

