Organisatoren desastreus verlopen Fleet Festival grossieren in schuldeisers en faillissementen

De organisatoren van het Fleet Festival hebben de afgelopen jaren een spoor van vernieling achtergelaten, blijkt uit onderzoek van Het Parool. Toch kregen ze een vergunning voor het evenement in het Markermeer, dat desastreus verliep.

“Ik heb nog altijd niets van de organisatie gehoord,” zegt Babs de Rouw uit Kerkdriel. Ze had met elf vrienden kaartjes voor de zondag van het Fleet Festival, de hotels waren al geboekt. “En toen zag ik ’s nachts opeens op Instagram dat het geannuleerd was,” vertelt ze. Ze vindt het ‘schandalig’. “De communicatie is erg slecht en we hebben ons geld nóg niet terug.”

Organisator Tom Adolfsen zegt nog ‘druk bezig te zijn’ om kaartkopers en leveranciers hun geld (terug) te geven, maar een blik op het verleden van hem en zijn vriend Dennis Kooij geeft weinig vertrouwen.

Kooij stelt zelf ‘geen onderdeel uit te hebben gemaakt van de organisatie’ en alleen ‘als vriend geholpen te hebben’, maar de voormalig horecamagnaat uit Enschede stuurt in aanloop naar het festival wel berichten aan een rederijdirecteur die als bedreigend worden ervaren, maakt reclame op de Facebookpagina van het café waar hij werkzaam is en stelt een communicatieadviseur aan om vragen van de pers te beantwoorden nadat het festival op een mislukking is uitgelopen. Ook vertelt Kooij in 2013 in Tubantia met katvangers te werken. “Overal wordt met stromannen gewerkt. Moet ik gestraft worden omdat ik op dit gebied zo vindingrijk ben?”

Kat-en-muisspel

In de jaren daarvoor speelt zich een kat-en-muisspel af tussen Kooij en de gemeente Enschede. Hij krijgt geen horecavergunning meer omdat hij ‘in relatief korte tijd diverse keren in aanraking is geweest met politie en justitie’, onder andere wegens rijden onder invloed en twee mishandelingen. In totaal is hij betrokken bij acht horecazaken, die allemaal geen lang leven beschoren zijn. Na een persoonlijk faillissement heeft hij een schuld van ruim zeven ton bij de fiscus.

Gemeente en rechters dwarsbomen ook keer op keer de (her)opening van nieuwe zaken door personen die aan Kooij gelieerd worden. Zo krijgt Adolfsen in 2013 geen vergunning voor een hamburgerbar, schrijft Tubantia, omdat hij eerder in een discotheek en ijssalon van Kooij werkte, en de financiering van de bar ‘schimmig’ zou zijn. De tent gaat nooit open en Adolfsen en de eigenaar van het pand komen voor de rechter vanwege een openstaande huurschuld.

In 2016 duikt Kooij op in Amsterdam, waar hij in de Eerste Constantijn Huygensstraat ‘tostibar’ Toast Brothers opent. Op het adres is geen inschrijving van een bedrijf op de naam van Kooij terug te vinden, maar wel een bv die eigendom is van een ex-partner van hem en in Enschede ingeschreven heeft gestaan. “Ik had het idee voor een tostibar al drie jaar in mijn hoofd zitten en deze locatie voelde gelijk goed,” vertelt Kooij aan Het Parool. De zaak is maar kort open en ook hier blijven wederom schuldeisers met lege handen achter.

Appartement in Zuidoost

Een kennis die Kooij heeft leren kennen in de Amsterdamse horeca leent hem 4000 euro voor de broodjeszaak en verhuurt een appartement in Zuidoost aan hem. De man, wiens naam bekend is bij de redactie, ontvangt slechts sporadisch huur en het geleende bedrag wordt niet terugbetaald.

Als de man gaat kijken bij de woning, treft hij twee verbaasde broers uit Sint-Maarten aan. Hun moeder blijkt ruim 11.000 euro aan Kooij vooruitbetaald te hebben voor de huur en borg van het eerste jaar. De vrouw, die anoniem wil blijven, bevestigt dat ze toentertijd op een Marktplaatsadvertentie van Kooij heeft gereageerd. Hij mailt haar dat er meerdere gegadigden zijn: “Voor mij geldt: wie het eerst beslist en alles rond kan maken, mag er per direct in.”

Samen met haar zonen bezichtigt ze de woning. “Het leek alsof hij daar zelf woonde met een vriend, Tom,” zegt ze. Adolfsen ontkent dat dit om hem gaat. “Het was een prima appartement voor mijn jongens, dus ik heb om alle documenten gevraagd en daar kwam hij een week later mee. Ze hebben zich kunnen inschrijven; het leek erop dat Kooij de eigenaar van het appartement was.”

De eigenaar van de woning zegt dat Kooij documenten heeft vervalst voor de gemeente en dat hij geen toestemming heeft gegeven voor de onderhuur. Hij stapt naar de rechter om alsnog het geleende bedrag en de huur te krijgen. De rechtbank stelt hem in het gelijk en een deurwaarder probeert het bedrag te innen, maar zonder succes, vertelt hij.

Arrestatiebevel

Deurwaarders zijn dan al kind aan huis in in de woning in Zuidoost, omdat Kooij er nog een tijdje ingeschreven staat, vertelt de moeder van de broers uit Sint-Maarten. Ook wordt hij per brief opgeroepen voor een werkstraf en staat de politie voor de deur. “Er stond een arrestatiebevel uit en ze dachten dat hij er nog woonde,” zegt ze.

Uit een andere aan Kooij gerichte brief, van de ING, blijkt dat een verzoek voor het openen van een betaalrekening voor een bv nog niet verwerkt kan worden omdat die ook ondertekend moet worden door Adolfsen. Die bv is later betrokken in een transactie tussen hem en Kooij, waarbij in totaal drie bv's naar laatstgenoemde gaan voor het symbolische bedrag van één euro. Kooij zegt tegen de curator dat hij de ‘lege’ bv’s had gekocht ‘om daar in de toekomst iets mee te gaan doen’.

Eén van de bv’s blijkt echter veel schuld te bevatten. Er is voor duizenden euro’s aan materiaal ingekocht bij een verwarmingsbedrijf en omdat er geen geld voorhanden is om de facturen te betalen, wordt de vennootschap failliet verklaard. Kooij zegt tegen de curator dat hij er niet van op de hoogte is dat Adolfsen ‘aankopen heeft gedaan en deze niet heeft betaald’. De curator vermoedt faillissementsfraude en de twee gaan uiteindelijk akkoord met een schikking van het Openbaar Ministerie.

Van ponton gered

Toch wordt door de gemeente een vergunning voor het Fleet Festival afgegeven. De nieuw opgerichte bv achter het festival is leeg en ervaring met dergelijke grote evenementen heeft Adolfsen – de enige bestuurder van de bv – zo goed als niet.

Fleet Festival mag desondanks op zaterdag 27 en zondag 28 augustus met 5500 bezoekers verdeeld over twaalf partyboten naar het Markermeer varen. Daar zullen dan op een ponton artiesten als Frenna, Peter Beense en Mart Hoogkamer optreden.

De eerste dag verloopt desastreus en bezoekers klagen volop op sociale media. Zo is onder andere de muziek op veel boten niet te horen en duurt het inschepen erg lang. Als in de avond ook nog 34 mensen van het ponton gered moeten worden door de reddingsbrigade, dwingt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Adolfsen de tweede dag van het evenement te annuleren. De 2800 mensen die een kaartje hebben gekocht voor de zaterdag krijgen geen compensatie omdat ‘het overgrote deel van de bezoekers tevreden was en zij een leuke dag hebben gehad’, aldus Adolfsen.

De 2200 mensen met een kaartje voor de tweede festivaldag wachten nog steeds op hun geld.

Tom Adolfsen wil alleen op vragen over Fleet Festival ingaan. Dennis Kooij blijft benadrukken dat hij geen deel uitmaakte van de organisatie en alleen ‘als vriend heeft geholpen’. Verdere vragen wil hij niet beantwoorden.