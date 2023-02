Organisator ontsteld over voorstel aangepast straatfeest Amstelveld tijdens Pride

Beeld Floris Lok

Het is een van de populairste feesten in de twee dagen rondom de botenparade met Pride: de straatfeesten op het Amstelveld. Maar sinds afgelopen zomer hangt de toekomst ervan aan een zijden draadje.

Wethouder Touria Meliani (Evenementen) presenteerde deze zomer haar nieuwe Prideplannen. Een groot straatfeest op het Amstelveld, ook vanwege de overlast die het voor de buurt veroorzaakt, heeft daarin geen plek meer. ‘Zeker ‘s avonds komen er veel meer mensen op af dan de 6.000 bezoekers die binnen de hekken passen,’ aldus Meliani.

Maar omdat de vernieuwde Prideplannen met een jaar zijn uitgesteld, gloorde er toch hoop bij organisator Eelko Anceaux voor de komende editie. Hij trok naar de gemeenteraad en zei ervan uit te gaan dat het straatfeest dit jaar sowieso weer door zou kunnen gaan.

Maximaal tot 21.00 uur

Meliani ging in gesprek met zowel de organisator als een aantal omwonenden en kwam donderdag tot haar beslissing. De wethouder wil een vergunning toekennen, mits de muziek en barverkoop om acht uur ‘s avonds eindigen. Daarnaast moeten de maximaal vijfduizend aanwezige bezoekers uiterlijk om negen uur vertrokken zijn.

Anceaux is overvallen door die beslissing. Hij was niet ingelicht voor de brief van de wethouder naar de gemeenteraad gestuurd werd. “Dit is geen compromis, maar met meel in de mond zeggen dat ze het feest niet willen.” Met de beperkingen gaat hij dan ook niet akkoord. “Een belangrijk feest voortgekomen uit de Amsterdamse clubscene wordt de stad afgenomen.”

In de brief naar de gemeenteraad schrijft Meliani dat een groep bewoners en de organisatie tegenover elkaar staan. ‘De tegenstanders willen dat het evenement niet meer in deze vorm op deze plek plaatsvindt. De organisator en voorstanders voelen niets voor verplaatsing en ook niet voor een aangepaste programmering.’ Ze noemt het dan ook ‘goed mogelijk dat één of beide partijen niet helemaal tevreden zullen zijn met dit besluit.’

Steunbetuigingen

Anceaux bestrijdt dat de buurt tegen het evenement is. Hij wijst op verzamelde steunbetuigingen van bewoners, die hij ook al eerder naar de wethouder heeft gestuurd. “Als wat wildplassen en fietsparkeeroverlast de argumentatie is, dan kun je net zo goed alles verbieden.”

Wethouder Meliani stelt in de brief open te staan om in gesprek te gaan over een andere locatie of andere programmering. Maar Anceaux wil niet in gesprek over een andere programmering. “Aan smaakpolitie hebben we geen behoefte.” Hij zegt zich te beraden op zijn juridische positie en laat weten dat er gewoon een aanvraag komt met dezelfde begin- en eindtijden als de andere feesten.

De kans is overigens klein dat het straatfeest na 2024 nog op het Amstelveld kan blijven bestaan. ‘Op langere termijn ziet het college graag dat op deze plek een wezenlijk andere invulling wordt gegeven aan het evenement,’ schrijft Meliani.