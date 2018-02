Organisaties willen vervolging tabaksindustrie alsnog afdwingen

Het besluit van het OM is in lijn met wat wij steeds hebben gezegd Jan Hein Sträter VSK

Ook longarts Wanda de Kanter geeft niet op. "De officieren hebben de wet eenzijdig geïnterpreteerd en zien niet wat wij artsen dagelijks in onze spreekkamers zien. Wij zijn ervan overtuigd dat het hof zal kijken voor wie de Tabakswet werkelijk bedoeld is: niet voor de tabaksindustrie, maar voor de mensen wier gezondheid beschermd moet worden."



Volop mogelijkheden

Ficqs kantoorgenoot Marnix van der Werff, die nauw met haar samenwerkt in de tabakszaak, ziet volop mogelijkheden bij het hof. "Het OM heeft hoe dan ook mogelijkheden om te vervolgen, omdat de tabaksindustrie aantoonbaar fraudeert met de uitstoottesten. Dat alleen al geeft een stevig handvat voor vervolging."



Op de beslissing van het OM werd opgelucht gereageerd door de tabaksfabrikanten, die zich met een almaar groeiend aantal aangiftes geconfronteerd zagen.



Tabaksfabrikant British American Tobacco zei vlak na het nieuws "met instemming kennisgenomen" te hebben van het besluit. "Onze producten voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving en worden op volledig legale wijze op de markt gebracht," aldus de Nederlandse tak van het bedrijf.



Rookvrij

Phillip Morris benadrukt in een reactie dat de toekomst wat het bedrijf betreft "rookvrij" moet zijn. Onder die term verstaat het bedrijf echter niet hetzelfde als gezondheidsorganisaties. Phillip Morris zet tegenwoordig in op "rookloze alternatieven," zoals elektronische sigaretten die tabak verwarmen, maar niet verbranden.



Daar zitten ook stoffen in die schadelijk voor de gezondheid zijn, maar de fabrikant claimt dat ze minder ongezond zijn dan traditionele sigaretten. Onder meer het RIVM onderzoekt nog of die bewering klopt, organisaties als het Longfonds zijn sceptisch. Japan Tobacco International, onder meer bekend van Camel en Winston, noemt de beslissing van justitie "een bevestiging van wat wij al eerder hebben vermeld".



Ook directeur Jan Hein Sträter van branchevereniging VSK zegt vertrouwen te hebben gehad in de zaak. "Het besluit van het OM is in lijn met wat wij steeds hebben gezegd."



Dat advocaat Bénédicte Ficq met een gang naar het gerechtshof alsnog vervolging wil afdwingen "is aan haar," zegt Sträter. "We zullen het afwachten."