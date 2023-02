Organisatie Woonprotest verplaatst mars van Kalverstraat naar Rokin: ‘Onmogelijke eisen’

Demonstranten protesteren tegen de problemen op de woningmarkt tijdens het woonprotest in het Westerpark, in 2021. Beeld ANP / ANP

De organisatie van Het Woonprotest, dat pleit voor voldoende en betaalbare huisvesting, maakte begin deze week duidelijk dat de Kalverstraat als protestlocatie een symbolische keuze was. “Daar staan duizenden vierkante meters aan bewoonbare ruimte leeg voor de winsten van grote internationale retailbedrijven en vastgoedbeleggers,” aldus Melissa Koutouzis, een van de organisatoren.

De driehoek – de burgemeester, de officier van justitie en de politiechef – liet zaterdag weten de mars door de Kalverstraat om veiligheidsrisico’s alleen toe te staan bij een maximum van tweeduizend demonstranten. Aanwezige demonstranten zouden in groepen van vierhonderd toegelaten worden tot de Kalverstraat. Volgens de politie zouden mensen anders ‘geen uitweg kunnen vinden en in de verdrukking raken, met name kinderen en ouderen’.

Als de politie op de Dam meer dan tweeduizend demonstranten zou tellen, zou de mars verplaatst moeten worden naar het Rokin. Omdat volgens Het Woonprotest zo’n besluit ter plekke zou leiden tot een ‘chaotische en onoverzichtelijke situatie’, is nu van tevoren besloten via het Rokin te lopen en de Kalverstraat uit de route te schrappen. “We voelen ons verantwoordelijk voor de deelnemers van de demonstratie en willen het escalerende politiegeweld dat we bij voorgaande woonprotesten hebben gezien voorkomen,” aldus Koutouzis.

‘Smal en druk’

Eerder deze week reageerden ondernemers in de Kalverstraat bezorgd op het voorgenomen protest, in een brief aan burgemeester Femke Halsema. Volgens de ondernemers zou de Kalverstraat ‘veel te smal en druk’ zijn voor een dergelijke manifestatie. Winkelstraatmanager Antoinette Poortvliet laat weten dat de ondernemers in de Kalverstraat hopen dat de demonstratie via het Rokin ‘ordentelijk’ verloopt.

De organisatie van Het Woonprotest is niet te spreken over het besluit van de gemeente. “Het is onbegrijpelijk dat de driehoek op deze manier laat zien de belangen van grote retailbedrijven hoger in het vaandel te hebben dan de rechten van bezorgde burgers,” aldus mede-organisator Sander van der Kraan. “Met het stellen van deze onhaalbare en onrealistische voorwaarden schendt de driehoek ons demonstratierecht.”

De betoging start zondag om 13.00 uur op de Dam en loopt via het Rokin, Muntplein, de Reguliersbreestraat, het Rembrandtplein en de Blauwbrug naar het Waterlooplein.

In september 2021 vond in Amsterdam ook al een protest plaats voor het recht op betaalbaar wonen, waar volgens de organisatie zo’n 18.000 mensen aan meededen. Ook in onder meer Utrecht, Den Haag, Arnhem, Leiden en Rotterdam waren er woonprotesten.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: