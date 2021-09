Organisatie Woonprotest solidair met krakers, veroordeelt ‘excessief politiegeweld’

Na afloop van de demonstratie werd er een pand achter de Nieuwe Kerk gekraakt. Beeld Hollandse Hoogte

Bij de actie voerde de Mobiele Eenheid meerdere charges uit en arresteerde 61 demonstranten, van wie zestien op strafrechtelijke gronden, zoals verzet tegen arrestatie, openlijke geweldpleging en belemmering van politiewerk. Bij het protest waren zo’n 15.000 mensen aanwezig. De organisatie zegt zich te beraden op vervolgstappen, onder meer door in gesprek te gaan met de politiek en advocaten. “We zijn hier ontzettend van geschrokken.”

“Over ons statement is geen twijfel mogelijk. In al onze communicatie en eisen zijn we vooraf duidelijk geweest: wij steunen de krakersbeweging en zijn vóór het decriminaliseren van kraken,” zegt medeorganisator Mieke Megawati Vlasblom. “Door de situatie van zondag is pijnlijk duidelijk geworden wat de gemeente en burgemeester belangrijker achten: de veiligheid van mensen die een leegstaand pand kraken of de belangen van een speculant.” Volgens de krakers bezit de eigenaar van de woning nog 116 andere panden.

Bij het politieoptreden omsingelden agenten de groep krakers. Sympathisanten en nieuwsgierige demonstranten werden met charges en wapenstokken uit de Gravenstraat gedreven, om ‘werkruimte’ te creëren, zegt een politiewoordvoerder. “Je wilt niet dat er allerlei mensen in de rug van collega’s zitten die net anderen hebben opgepakt,” aldus de woordvoerder. Minstens één demonstrant zou daarbij op zijn hoofd geslagen zijn, stelt de organisatie.

De Amsterdamse fractievoorzitter van BIJ1, Jazie Veldhuyzen, was ook aanwezig en is geslagen met een wapenstok. “De politie begon gewoon met rammen. Ook willekeurige demonstranten die niet wisten dat er gekraakt werd of zelfs voorbijgangers kregen tikken.” Zijn partij heeft inmiddels een spoeddebat aangevraagd in de gemeenteraad.

Smet

De politie hekelt het gebruik van het woord excessief geweld: “Dan zou de Dam vol ambulances gestaan hebben,” zegt de woordvoerder. “Het ging hier niet om demonstranten, maar mensen die zich bewust afsplitsten om een pand te kraken, wat verboden is. Daarbij is er geduwd en getrokken aan agenten en wierpen ze barricades op met terrasmeubilair. Als ze hadden willen kraken, hadden ze dat op een andere dag moeten doen. Ik vind dat persoonlijk jammer, want het is een smet op een demonstratie waar, denk ik, 99 procent van de mensen achter staan.”

Tegenover Het Parool stellen meerdere demonstranten dat ze overvallen zijn door de charges en niet op tijd weg konden, omdat ze klem zaten in de nauwe Gravenstraat. Ook ontkennen ze dat er geweld is gebruikt tegen de politie of dat demonstranten barricades opwierpen.

Overvallen

“Ik was net als veel anderen niet van plan om mee te doen aan de kraakactie, maar wilde wel mijn steun uiten aan de krakers,” zegt de 27-jarige literatuurstudent Rots Brouwer. “Toen ik door de linie heen probeerde te kijken, begon een agent plotseling te slaan met z’n wapenstok op de persoon naast me. Ik draaide me om en rende weg, maar kreeg een wapenstok op m’n rug.”

De 29-jarige Paul, die niet met zijn echte naam in de krant wil, zegt bont en blauw geslagen te zijn. “Ik zat vast tussen de menigte en ben geraakt op mijn been, over m’n hele rug en borstkas. En ik heb last van mijn oog.” Hij zegt ook dat de charges niet aangekondigd werden. “Ik heb niks illegaals gedaan, maar kon geen kant meer op.” Ook de 26-jarige filosofiedocent Robin Habbé voelde zich niet op tijd gewaarschuwd. “Ik heb vaker aan demonstraties meegedaan, maar dit heb ik nog niet meegemaakt.”

Woonrecht

In dit soort situaties zijn waarschuwingen niet aan de orde, zegt de politiewoordvoerder. “Iedereen had daar weg kunnen lopen,” zegt de politiewoordvoerder. “Je kiest er zelf voor om te blijven staan en sommige mensen zijn het gevecht aangegaan. Dan wordt daar geweld bij gebruikt.”

De organisatie was van tevoren niet op de hoogte van de kraakactie, zegt Megawati Vlasblom. Maar de organisatie verzet zich tegen het onderscheid dat de politie maakt tussen demonstranten en krakers. “Laat het duidelijk zijn: wij zijn pro-kraken, dat zeiden we op het podium, dat zeggen we in de media en dat zeggen we nu dus nog steeds. Het is een fundamenteel onderdeel van het woonrecht. ”