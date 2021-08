Organisatie Pride Walk neemt afstand van demonstranten die meeliepen

Deelnemers aan de Pride Walk lopen door de Utrechtsestraat, richting Centraal Station. Beeld Jakob van Vliet

Ter hoogte van de Albert Cuypstraat, zo valt te lezen in de verklaring, deed het eerste incident zich voor. De tegendemonstratie van We Reclaim our Pride – dat al had aangekondigd zaterdag ‘actie te voeren voor solidariteit en bevrijding en tegen commercialisering en homonationalisme’ – dwong de Pride Walkdeelnemers tot stoppen, waarna de organisatie van de Pride Walk door de gemeente werd gevraagd ‘de-escalerend’ op te treden.

Meermaals werd de actiegroep verzocht op afstand te lopen van de officiële Pride Walk. Daar nam We Reclaim our Pride geen genoegen mee, waarna de actievoerders op de grond gingen liggen en wachtten tot de Pride Walkdeelnemers zich weer hadden aangesloten. Om verdere problemen te voorkomen, voegden beide groepen zich op verzoek van de gemeente uiteindelijk samen.

‘Hierdoor heeft het zo kunnen zijn dat vanaf het Frederiksplein tot aan het Centraal Station mensen langs de kant het idee hebben gekregen dat het om één demonstratie ging die werd georganiseerd door Pride Amsterdam,’ schrijft de organisatie. ‘De demonstratie die voor ons uitliep heeft meerdere uitingen meegegeven en uitspraken gedaan waarvan wij nadrukkelijk afstand nemen. Pride Amsterdam is er voor iedereen en om te strijden voor het recht dat je in heel de wereld kunt zijn en houden van wie je wilt. (...) Daarbij past geen enkele uiting van discriminatie en uitsluiting in welke vorm dan ook.’

Toch, zo schrijft de Pride-organisatie, staat het beeld van een geslaagde Pride Walk bij de meesten op het netvlies.

‘Commercie en geld’

In de ogen van de betogers van We Reclaim our Pride is de Pride ‘tegenwoordig uitgegroeid tot een feest dat draait om commercie en geld,’ schrijft de beweging op socialisme.nu. Bovendien verbinden volgens We Reclaim our Pride bepaalde bedrijven en politieke partijen zich aan de Pride die ‘niets met deze ‘vrijheidsstrijd’ te maken hebben’.

De mensen achter We Reclaim our Pride pleiten voor ‘een intersectionele Pride waarbij de strijd tegen discriminatie op basis van seksualiteit en gender wordt gekoppeld aan de strijd tegen racisme, seksisme, klasse- en andere vormen van uitsluiting. Omdat wij de vrijheid van één groep niet willen vieren door anderen te onderdrukken.’