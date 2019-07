Oranjevrouwen bij winst gehuldigd op Museumplein

Jackie Groenen viert haar 1-0 tegen Zweden. Beeld BSR Agency

In dat geval zullen de voetbalvrouwen op dinsdag 9 juli gehuldigd worden op het Museumplein, na een rondvaart over de grachten.

In 2010 werd het herenteam van Oranje wel gehuldigd, hoewel zij de finale van het WK-voetbal in Zuid-Afrika hadden verloren. In Amsterdam was er daarom wel bereidheid om te huldigen bij een tweede plaats, maar dat gebeurt dus op verzoek van het team niet. “Speelsters en staf hebben nadrukkelijk aangegeven een publieke huldiging alleen gepast te vinden bij het behalen van de wereldtitel,” aldus een zegsman van burgemeester Halsema.

Als het zo ver komt start dinsdag de rondvaart door de grachten om 16.30 uur waarna de Oranjevrouwen rond 18.00 uur worden verwacht op het Museumplein.