Oranje streamen op het terras: niet helemaal synchroon, wel gezellig

Bij Baut op de Stadionweg kijken fans op zelf meegenomen tablets naar Nederland-Oekraïne. Beeld Joris van Gennip

Best een goed idee. Als terrashouder mag je geen beeldscherm buiten zetten, dus doet restaurant Baut de uiterst originele oproep: neem zelf je mobiel, laptop of iPad mee, wij verzorgen het geluid. Beeld verzorgen geldt namelijk als evenement. Geluid is geluid, of het Spotify is of Nederland-Oekraïne. En bestel meteen een driegangenmenu met onbeperkt bier, wijn, fris en bitterballen tot het eindsignaal.

Het werkt alleen nog niet echt. De actie in de vestiging in de Wibautstraat is afgelast. Te weinig animo. In de vestiging aan de Stadionweg zijn vijf tafels gereserveerd. Bedrijfsleider Bram van Leeuwen: “Het waren er wat meer, maar die hebben afgebeld. Ik denk dat het de angst is, omdat we moeten sluiten voordat om 22.00 uur de tweede helft begint.”

Heel teleurgesteld is hij niet. Van Leeuwen: “Ik ben blij dat het niet zo druk is met het huidige regime. Nu kunnen we kijken of de techniek werkt.”

Een zetje nodig

Over die techniek: opeens galmt ‘Rafael? Wat denk je van vanavond?’ over het terras. Het is een kwartier voor de wedstrijd, het geluid van de NOS is aangezet.

Een stel zit achter een iPad aan een tafeltje voor twee; de vrouw met oranje bloemetjes in het haar. Ernaast een tafel met twee vrouwen in oranje shirt en een sjaal als tafelsprei. Verder nog een verdwaalde oranje petje aan de bar en een oranje boa ergens. Het personeel heeft een rood-wit-blauwstreepje op de wang.

Het EK-gevoel in deze stad heeft nog wel een zetje nodig.

De wedstrijd begint. Frank Snoeks tettert over het terras dat hij blij is dat we er na zo veel jaar weer bij zijn. Het beeld op de privéschermpjes loopt alleen niet synchroon. Eigenlijk is dit Langs de Lijn, maar dan met bier van de tap.

Het is een van de grotere first world problems. Tussen live en een streaming zit al snel een halve minuut. Dat kijkt toch lastig, een zeer enthousiaste Snoeks bij een corner, terwijl ze op je mobieltje nog wat sukkelen bij de middenlijn.

Saamhorigheid

De vriendelijke floormanager Janick van der Meijs komt aan tafel te hulp. Hij vraagt beleefd om het beeld op de mobiel even stil te zetten. “De NOS livestream loopt iets achter. Dus als jullie op je iPad stoppen, haal ik jullie in, en dan liggen we gelijk.”

Ongeveer dan.

Aan een tafeltje heeft Sue-Linda Bronger het naar haar zin: “Het is juist die saamhorigheid. Met zijn allen, naar een schermpje, heel Nederland bijeen.” We spreken – vooralsnog – over een paar tafeltjes. Bronger: “Jawel, maar dit is goed opgezet. We kregen meteen bitterballen.”

Het probleem van de sluitingstijd voor de tweede helft wordt ook subtiel opgelost. Om 22.00 uur liggen de bonnetjes op tafel. Officieel is het terras gesloten, de wedstrijd gaat alleen nog even op eigen houtje door. Hollandse handelsgeest. Hup oranje!

Opeens. Geschreeuw. Het komt van binnen.Een penalty, een doelpunt, een doelpunt tegen? Tergend veel later roept Snoeks wat er is gebeurd, en weer eventjes later is dat ook op het mobieltje te zien.

Doelpunt Wijnaldum.

De sfeer en de wil zijn er, de techniek moet nog wat verfijnen.

Dit is het tweede deel van een serie waarin Hans van der Beek op zoek gaat naar het EK-gevoel in de stad.