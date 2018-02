Oracle breidt Amsterdams verkoopkantoor nu al uit

Datacentrum

Daarnaast gaat Oracle zijn datacentrale voor Europese klanten sterk uitbreiden, waarvoor de Amerikaanse it-gigant ook voor Amsterdam heeft gekozen.



"Zowel de opslag van data als het aanbieden van software en bedrijfsprocessen in de cloud nemen enorm toe," zegt Van Stiphout. Het concern zet daarmee jaarlijks 1,1 miljard dollar om.



"We zijn daar in Amsterdam een aantal jaar geleden al mee gestart voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Amsterdam heeft daarmee bewezen veilig, snel en betrouwbaar zulke diensten te kunnen leveren. Nu gaan we ons datacentrum sterk uitbreiden."



Internetknoppunt

Oracle huist daarbij in de 'data-flat' van aanbieder Equinix in de Watergraafsmeer. Die ligt pal bovenop het grootste internetknooppunt ter wereld, AMS-IX, waardoor snelheid en betrouwbaarheid het hoogst kunnen zijn. "Maar alle apparatuur, het beheer, beveiliging en management worden door Oracle verricht."



Naast Amsterdam zet Oracle zulke dataposten ook verder op in Genève en in Azië. Eerder koos Google voor zo'n centrum voor Groningen en Microsoft voor de kop van Noord-Holland.