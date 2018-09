OR brandweer staakt verzet: 'proeftuinkazerne gaat door'

Er is dus groen licht voor de start van de proeftuinkazerne

In het bericht staat dat de ondernemingsraad op 23 augustus een kennismakingsgesprek had met burgemeester Femke Halsema en commandant Schaap. De proeftuinkazerne was één van de onderwerpen.



Groen licht

'Burgemeester Halsema heeft de OR gevraagd te overwegen de bezwaren tegen de start van de proeftuinkazerne in te trekken zodat de proef op 1 januari 2019 van start kan gaan'. Vorige week heeft de OR aan Halsema laten weten zich niet meer te zullen verzetten. De korpsleiding heeft vervolgens het verzoek aan de rechtbank ingetrokken om 'vervangende instemming' (een procedure om de ondernemingsraad in speciale gevallen te kunnen passeren).



'De korpsleiding is blij met dit gebaar van de OR', vervolgt het bericht. 'Er is dus groen licht voor de start van de proeftuinkazerne.'



Burgemeester Halsema, commandant Schaap en de OR hebben binnenkort 'een vervolggesprek over een aantal vragen en zorgen die de OR heeft'.



De emoties binnen de brandweer lopen voortdurend hoog op en de weerstand tegen (de vernieuwingsplannen van) commandant Schaap is groot. Schaap wil niet alleen nieuwe dienstroosters vergelijkbaar met die van de politie, maar hij wil ook meer vrouwen en allochtonen in zijn korps. Aan seksisme en racisme wil hij een eind maken.Eerdere korpsleidingen zijn daar nooit in geslaagd.



In augustus is oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm tijdelijk aangesteld als 'strategisch adviseur' die Schaap en Halsema moet adviseren over het versnellen van de modernisering. Hij zal in november rapporteren en vertrekt dan weer.