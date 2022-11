Opwarmen in een kerk of kleumen in een winkel zonder deuren

Gijs-Bert Vervoorn (rechts), de beheerder van de Oranjekerk in De Pijp, in gesprek met buurtbewoners in de kerk. Beeld Dingena Mol

Beheerder Gijs-Bert Vervoorn heeft een oranje vlag met de tekst ‘Welkom’ opgehangen bij de ingang van de Oranjekerk in De Pijp. De Protestantse Kerk heeft zich aangesloten bij een landelijke actie van het Leger des Heils: ‘Koud thuis? Kom er warm bij zitten’. Tien kerken in Amsterdam doen eraan mee. Zij openen de komende maanden hun deuren, onder de noemer Warme Kamers. Koffie is er gratis.

“Elkaar even ontmoeten,” zegt Vervoorn op de vraag wat mensen beweegt zijn kerk te bezoeken. “Een praatje, een kopje koffie. Dan kun je thuis de verwarming uitlaten. Ik vind het mooi dat wij als kerk dat kunnen bieden. Bij ons is de energierekening ook hoog, maar we hebben meteen gezegd: we doen mee. We zien later wel uit welk reservepotje dit kan worden betaald.”

Hopen en bidden

Een Warme Kamer in de Noorderkerk werd eerder op de dag nog goed bezocht, in de Oranjekerk zitten deze middag alleen vrijwilligers en twee koren die repeteren. “Je weet nooit hoeveel er komen,” zegt Vervoorn. “Gisteren had ik drie warmekerkers en vorige week zeventien. Het moet nog wat meer bekendheid krijgen. En tot die tijd moeten we hopen en bidden. Dat doe je in een kerk.”

Op zondag heeft in de Kalverstraat een handvol winkels de deuren dicht. Op de deuren hangen bordjes met, in verschillende bewoordingen, maar met dezelfde strekking: ‘we zijn open, maar we houden de warmte binnen’. In lingeriewinkel Triumph bijvoorbeeld.

“Ja, héérlijk,” zegt storemanager Sandra Reimert. “Ik kan het ook niet maken dat mensen hier in de kou lingerie moeten passen. Maar het heeft natuurlijk ook met de energierekening te maken. Het slaat nergens op dat je de deuren wagenwijd openzet en dan begint te stoken. Ik heb dat altijd al een bespottelijk idee gevonden.”

Bang dat ze klanten misloopt, is ze niet. “Dat valt wel mee. Onze klanten komen hier bewust naartoe. We zijn anders dan de Zara. Mijn klanten komen toch wel.”

Luchtgordijn

Bij kledingwinkel Zara, even verderop, staan de deuren inderdaad helemaal open, net als bij verreweg de meeste andere winkels in de Kalverstraat. Een stuk of twintig winkels heeft maar één deur open, een compromis.

Bij spijkerbroekenzaak Score is alles open, de hele voorgevel zelfs. “We hebben alleen een rolluik, dus we moeten wel,” zegt medewerker Jesse Tonbreker. “Het is echt verschrikkelijk koud hier. We hebben wel zo’n blazer met een luchtgordijn bij de ingang, en ik heb de verwarming op 28 graden staan, maar je voelt het; het is nog altijd behoorlijk frisjes.”

De ondernemersvereniging Kalverstraat en Heiligeweg heeft bordjes uitgedeeld, waarop wordt uitgelegd dat de deur dicht is vanwege energiebesparing. Aan de voorkant staat ‘Welkom’, aan de achterkant ‘Bedankt’. “Niet alle winkeliers hebben die bordjes opgehangen,” zegt voorzitter Tineke van Alphen, die achter de toonbank van kledingwinkel State of Art staat. “Het blijven toch Amsterdammers.”

Winkeliers vrezen volgens haar toch omzet te missen. Van Alphen: “Dat snap ik wel, wij hadden dat in het begin ook. Maar als iedereen de deur dichtdoet, is het voor de klant weer normaal. Bovendien snappen de klanten dit verhaal. Ze hebben thuis hetzelfde probleem.”

Avond- en nachtopvang geopend De gemeente heeft vanwege de kou vanaf afgelopen vrijdagavond al de avond- en nachtopvang geopend voor mensen zonder onderdak. Normaal gesproken gebeurt dat vanaf december. Door deze zogeheten winterkouderegeling zijn enkele honderden plekken beschikbaar bij het Leger des Heils of HVO-Querido. “Er was meteen een behoorlijke aanloop,” zegt een GGD-woordvoerder. “Het zat redelijk vol. Dat betekent dat er een grote behoefte is. De avond- en nachtopvang is tot en met zondagnacht geopend. Maandag wordt het weer warmer.”