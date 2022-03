Opvanglocaties vluchtelingen Oekraïne worden klaargemaakt: ‘Mensen komen spontaan vragen of ze kunnen helpen met schoonmaken’

In de galerie van het WOW Hostel wordt plaats gemaakt voor een tijdelijke 'winkel' waar gevluchte Oekraïners goederen gratis kunnen afhalen. Sanne van der Leij van HVO (l) en Kim Lemmers ruimen de spullen in. Het zijn allemaal nieuwe spullen gedoneerd door winkels. Beeld Dingena Mol

In de salon van het schip AMS1, aangemeerd aan de Javakade, staan de hoekjes met zitbanken al klaar. Er zijn XXL-televisies, een dartbord, pingpongtafel, voetbalkast, een schaakspel. De koelkast is nog leeg.

De tweepersoonskajuiten zijn al zo goed als klaar. Alleen nog met een doekje erdoorheen en de bedden moeten opgemaakt. “Mensen komen spontaan de boot op om te vragen of ze kunnen helpen met schoonmaken,” zegt scheepsmanager Bart Bos. “Ik kan dat alleen maar toejuichen.”

Vorig jaar werd deze boot, een zogenoemd offshore accommodatieschip, nog gebruikt door werknemers aan een windmolenpark in het IJsselmeer, maar nu heeft scheepsbouwer Veka het schip voor minimaal drie maanden ter beschikking gesteld voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Bos: “We hadden de boot ook al aangeboden voor de vluchtelingen uit Afghanistan, maar toen bleek het ingewikkeld om een ligplek te vinden. Nu was dat zo geregeld. Onder druk wordt alles vloeibaar.”

RAI

Er is plek voor 160 mensen, in kamers met elk twee bedden. Maar voor een gezin wordt een bed net zo makkelijk vervangen voor een stapelbed. De eerste vluchtelingen zijn vanaf komende maandag welkom. Die dag meert nog een tweede schip van Veka aan, ook met plek voor 160 mensen. Dat tweede schip is vanaf woensdag operationeel.

Bos: “Gister kwam een bewoonster de boot op. Ze zei: ‘Daar staat een auto met Oekraïeners. Waar moet ik die naartoe sturen?’ Er is echt behoefte aan een centraal punt. Dat is nu de RAI.”

Afgelopen dinsdag werd het congrescentrum door gemeente benaderd. “Ze vroegen of we snel konden schakelen,” zegt directeur Maurits van der Sluis. “Omdat er veel minder tegen corona wordt geprikt, is dat gelukt bij hal 8, waar de GGD toch al zit. Die kon meteen meehelpen.”

Even rusten

In de hal zijn veldbedden neergezet en de ruimte is omgebouwd tot ‘humanitair coördinatiecentrum’. Van der Sluis: “Vluchtelingen melden zich hier, krijgen eten en drinken, kunnen even rusten op een veldbed en na een paar uur – maximaal een dag – worden ze verspreid over andere plekken. De eerste mensen kwamen donderdagmiddag binnen.”

De RAI verhuurt de hal tegen sterk gereduceerd tarief aan de GGD. Van der Sluis: “De andere kosten schrijven we nu op. Die brengen we bij de gemeente in rekening. We zijn blij dat we iets kunnen doen.” Hal 8 is eind deze maand wel nodig voor de eerste grote beurs na corona. “Dan staan er tweehonderd stands. Maar als het voor de opvang nodig is, kijken we naar alternatieven.”

Sporthal Hogendorp

Ook sporthallen in Amsterdam worden gereedgemaakt. Zo staan in de twee hallen van Hogendorp Sportcentrum in de Staatsliedenbuurt veldbedden, in totaal goed voor ruim honderd mensen. In de ene hal staan ze in duo’s, met een tafel en twee stoelen ertussen. De andere hal biedt meer privacy. Met schotten zijn daar 10 hokken gemaakt, met elk drie stretchers en een tafel met drie stoelen.

Alle gymlessen en sporttrainingen zijn tot nader order uitgesteld. “Ze hebben allemaal begrip,” zegt coördinator Adil Denguir. “Wanneer de vluchtelingen hier komen, is nog niet duidelijk. Maar alles ligt gewoon klaar.”

WOW Hotel

Het WOW Hostel in Bos en Lommer is een van de hotels in de stad die ruimte maken voor vluchtelingen. In het WOW is plek voor 388 mensen, verdeeld over kamers voor vier, zes en acht personen. Het is een hostel, dus stapelbedden staan er al.

“We zijn de hele nacht bezig geweest om onze huidige gasten uit te boeken,” zegt hotelmanager Martin Been. “Voor hen moeten we een ander plekje vinden. Komend weekend zouden we vol zitten, dus die mensen hebben we ook allemaal moeten omboeken. De meeste mensen vonden het heel begrijpelijk, een enkeling ging uit zijn dak.”

In een zaal van het hotel wordt in allerijl ‘een winkeltje’ gebouwd. Hier kunnen de vluchtelingen kiezen uit de spullen die vele winkels gratis ter beschikking stellen. Onderbroeken en sokken van de Hema, winterjassen van Dress For Succes, spijkerbroeken van Cars Jeans, kinderspeelgoed van kringloopwinkel De Lokatie. De voetbalclubs RAP en Sporting Martinus zorgen voor voetballen en trainingspakken.

Vrijdagochtend vanaf 10.00 uur worden de eerste vluchtelingen verwacht.